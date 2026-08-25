توقیف کامیون حامل ۵۰ کیلو تریاک در نائین؛ قاچاقچی به دام پلیس افتاد

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست‌وبازرسی شهید شرافت نائین، در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان را با دقت و حساسیت ویژه دنبال می‌کنند.

وی افزود: مأموران در جریان کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و پس از صدور دستور توقف، خودرو را برای بررسی دقیق‌تر به محل ایست‌وبازرسی هدایت کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: مأموران پس از توقف کامیون و با انجام بازرسی تخصصی از بخش‌های مختلف آن، موفق شدند ۵۰ کیلو و ۲۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به‌صورت ماهرانه در خودرو جاساز شده بود، کشف کنند.

سردار بساطی با اشاره به دستگیری راننده کامیون در این عملیات، گفت: متهم پس از شناسایی و دستگیری، به همراه پرونده تشکیل‌شده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: موقعیت جغرافیایی نائین و قرار گرفتن آن در مسیر برخی محورهای مواصلاتی کشور، ضرورت کنترل هدفمند و هوشمندانه خودروهای عبوری و تشدید اقدامات پیشگیرانه در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر را دوچندان کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی، کنترل مستمر محورهای مواصلاتی و حضور فعال نیروهای انتظامی در ایست‌وبازرسی‌ها، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان و سوداگران مرگ از ظرفیت جاده‌ها برای انتقال مواد مخدر استفاده کنند.

وی افزود: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، از اولویت‌های جدی فرماندهی انتظامی استان اصفهان است و اقدامات عملیاتی در این زمینه با قاطعیت و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

سردار بساطی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، به‌ویژه ترددهای غیرعادی یا فعالیت‌های احتمالی مرتبط با توزیع و جابه‌جایی مواد مخدر، موضوع را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.