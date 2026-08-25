استاندار خراسان شمالی با خانواده شهید علی رحمانی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر استاندار خراسان شمالی، ظهر سه شنبه در ادامه سفر شهرستانی خود به گرمه با خانواده شهید علی رحمانی دیدار و گفت‌وگو کرد و بر ضرورت بهره‌مندی از دعای خیر خانواده‌های معظم شهدا برای خدمتگزاری بهتر تأکید کرد.

بهمن نوری افزود: یکی از برکات سفرهای شهرستانی، دیدار با خانواده‌های معظم شهداست؛ خانواده‌هایی که با صبر و ایثار، سرمایه‌های ارزشمند این کشور را تقدیم انقلاب و نظام کرده‌اند.

نوری افزود: ما به دعای خیر خانواده‌های شهدا نیاز داریم و امیدواریم با دعای خیر این عزیزان بتوانیم در مسیر خدمتگزاری به مردم، انجام وظایف و رفع مشکلات استان موفق‌تر عمل کنیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی رحمانی، برای خانواده این شهید والامقام آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

شهید علی رحمانی در سن ۲۰ سالگی به فیض شهادت نائل آمد و نام و یاد او در میان مردم و خانواده این شهید والامقام گرامی داشته می‌شود