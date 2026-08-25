سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی در راستای اجرای سند برنامه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب ۱۴۰۱ در شورایعالی فضای مجازی و ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پس از دو سال مطالعه و فعالیت کارشناسی با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، به تصویب رسید.

در مسیر تصویب این سند، دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی با مرکز ملی فضای مجازی همکاری داشته و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا نیز با برگزاری بیش از ۶ جلسه کمسیون این سند مهم را نهایی کرده است.

سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی در ۹ ماده تنظیم شده است که شامل تعاریف، حوزه شمول، اهداف کلی و کمی، سیاست‌ها، اقدامات، شاخص‌ها، سازوکار و ضوابط اجرایی می‌شود.

اساس این سند ایجاد شفافیت در بازار تبلیغات در فضای مجازی است که مشارکت واسطه‌های تبلیغاتی اعم از بازارگاه‌ها و کنشگران تبلیغاتی در این خصوص، نقش محوری دارند. این شفافیت مبتنی بر طی روال قانونمند، رعایت ضوابط و مقررات تبلیغاتی، سازوکارهای پایش، گزارش و نظارت بر بازار، آموزش و فرهنگ سازی، رتبه بندی واسطه‌ها و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان به خصوص کودکان و نوجوانان است.

گستره این سند، همه‌ی تبلیغات در تمام سکوهای داخلی و خارجی است که از سوی تبلیغ‌دهندگان و واسطه های تبلیغاتی ایرانی انجام می پذیرد؛ همچنین با توجه به تحولات سریع عرصه تبلیغات در فضای مجازی به ویژه با توسعه هوش مصنوعی، زمان اجرای این برنامه راهبردی به مدت دو سال پیش بینی شده و با توجه به تحولات بازار، نسبت به بازنگری و بروزرسانی آن اقدام می‌شود.

لازم به ذکر است، با رشد بازار تبلیغات در فضای مجازی به ارزشی بین ۳۰ تا ۵۰ همت در سال، موضوع توسعه بازار قانونمند و شفاف تبلیغات در فضای مجازی به یک مسئله مهم تبدیل شده است و حکمرانی این عرصه با همکاری دولت و بخش خصوصی و استفاده از رویکرد هم‌تنظیمگری است که یک خط مشی پیشرو و کارآمد جهت تحقق اهداف توسعه و ساماندهی بازار تبلیغات محسوب می شود.