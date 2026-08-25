به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری به مناسبت هفته دولت که در فرمانداری شاهرود برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تأمین آب پایدار برای شهرستان گفت: بحران آب مهم‌ترین مسئله پیش‌روی منطقه است و ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای جدی برای زندگی مردم و فعالیت‌های مختلف داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی شهرستان اظهار کرد: بحران آب و تأمین آب پایدار باید به عنوان مهم‌ترین مسئله پیش‌روی منطقه مورد توجه جدی قرار گیرد و پیامدهای ادامه روند فعلی نباید نادیده گرفته شود.

امینی افزود: بارها تأکید کرده‌ام که همه خدمات مدیران، حتی اگر گسترده و ارزشمند باشد، در صورتی که آب پایدار تأمین نشود، اثر خود را از دست خواهد داد؛ چراکه بدون آب، زندگی مردم و استمرار فعالیت‌های مختلف با مشکل مواجه می‌شود.

امام‌جمعه شاهرود با بیان اینکه تأمین آب باید در رأس برنامه‌ریزی‌های مسئولان قرار گیرد، تصریح کرد: اگر برای تأمین آب پایدار چاره‌اندیشی نشود، بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای، اقتصادی، صنعتی و حتی خدماتی شهرستان با چالش مواجه خواهند شد.

امینی با اشاره به موضوع فرونشست زمین در دشت خرقان، آن را هشداری جدی دانست و گفت: وضعیت فرونشست نشان می‌دهد که ادامه برداشت از منابع آب زیرزمینی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای تأمین آب باشد.

وی ادامه داد: منابع زیرزمینی پاسخگوی نیازهای آینده نیستند و تداوم این شیوه نمی‌تواند راهکار صحیحی برای حل بحران آب باشد.

امام‌جمعه شاهرود با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های اساسی در حوزه آب اظهار کرد: اشتغال، محیط‌زیست، تولید و توسعه همگی اهمیت دارند، اما پیش‌نیاز همه این موارد تأمین آب است. در صورت نبود آب، حفظ اشتغال، رونق تولید و حتی تداوم زندگی در منطقه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

امینی از مسئولان کشوری خواست موضوع تأمین آب پایدار برای شاهرود را با نگاه ویژه دنبال کنند و افزود: باید به جای تکیه بر منابع آب زیرزمینی، برای تأمین پایدار آب شهرستان چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: حل بحران آب نیازمند تصمیم‌گیری جدی، برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای طرح‌های پایدار است و نباید مسئله‌ای با این اهمیت به اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت محدود شود.