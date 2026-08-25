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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

برگزاری رویداد فرهنگی هنری بین‌المللی «رحمة للعالمین» در باغ کتاب

برگزاری رویداد فرهنگی هنری بین‌المللی «رحمة للعالمین» در باغ کتاب

آیین‌واره بین‌المللی فرهنگی هنری «رحمة للعالمین» همزمان با میلاد حضرت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین‌واره بین‌المللی «رحمة للعالمین» با هدف تکریم و گرامی‌داشت میلاد پیامبر مهربانی (ص)، پاسداشت هفته وحدت، تقویت و استحکام «بعثت مردمی» و «اتحاد مقدس» درونی کشور و نیز ارتقای روحیه امید، نشاط و همدلی عمومی، همانند سال گذشته با برنامه‌های فرهنگی هنری متنوع برگزار خواهد شد.

رویداد فرهنگی هنری بین‌المللی «رحمة للعالمین» امسال نیز در قالب جشنواره سیاه‌چادر اقوام، اجرای زنده استادان و سرآمدان موسیقی نواحی ایران، برنامه‌های استیج و نمایشگاه سوغات و صنایع‌دستی استان‌های مختلف برای عموم شهروندان برگزار می‌شود و دو اجرای ویژه نیز برای مهمانان بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

در طول برگزاری این آیین‌واره، دو برنامه شاخص نیز با حضور مهمانان و شخصیت‌های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد که نخستین برنامه با عنوان «وحدت اسلامی» روز چهارشنبه ۴ شهریور با حضور شخصیت‌های حوزه مقاومت اسلامی و برنامه دوم روز شنبه ۷ شهریور با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی برگزار می‌شود.

این آیین‌واره به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه یک و فرهنگسرای ملل و با مشارکت معاونت هنری سازمان از سوم تا هشتم شهریور ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای استفاده از کنسرت‌های رایگان و بازدید از نمایشگاه‌های آیین‌واره «رحمة للعالمین» در این برنامه حضور پیدا کنند.

کد مطلب 6927416
سیده فاطمه سادات کیایی

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