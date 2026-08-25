رستمی: تصادفات منجر به فوت در استان بوشهر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی بعد از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان خدمت، اظهار داشت: تعداد متوفیان نیز ۸۲ نفر بوده که ۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته است.
وی تصریح کرد: همچنین کل تصادفات ثبتشده به دو هزار و ۶۵۷ فقره رسیده که نشاندهنده ۱۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
آغاز عملیات ۳۲ پروژه و افتتاح ۶۶ پروژه
رستمی در ادامه به پروژههای شاخص هفته دولت اشاره کرد و گفت: تعداد پروژههایی که عملیات اجرایی آنها (کلنگ زنی) آغاز میشود، ۳۲ پروژه با اعتبار حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین پروژههایی که آماده افتتاح و بهرهبرداری هستند، ۶۶ پروژه با ارزش روز دو هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان (حدود دو هزار و دویست میلیارد تومان) است.
جزئیات پروژههای عمرانی و ایمنسازی
این مقام مسئول با اشاره به شرح وظایف اداره کل راهداری، افزود: عمده پروژهها در حوزه تعریض و بهسازی، احداث راههای روستایی، نگهداری راهها، اجرای ابنیه فنی، روشنایی، خرید ماشینآلات، حذف نقاط حادثهخیز و ایمنسازی مسیرها تعریف شدهاند.
وی در خصوص جزئیات این پروژهها گفت: مجموع تعریض و بهسازی راهها ۱۱۳کیلومتر است که شامل پروژههای افتتاحی و کلنگ زنی میشود، در بحث لکهگیری و روکش آسفالت حفاظتی، ۲۶۸کیلومتر عملیات انجام خواهد شد.
رستمی اضافه کرد: احداث و بهسازی راههای روستایی نیز ۶۳ کیلومتر است، اجرای روشنایی در ۱۳.۵ کیلومتر از محورها انجام میشود، تعداد ۱۷ دستگاه ابنیه فنی (پل و آبرو) احداث یا تعویض میشود. حدود یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر خطکشی در محورهای استان انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین چهار دستگاه ماشینآلات سنگین به ناوگان اضافه میشود، چهار نقطه حادثهخیز حذف میگردد، ۱۲ کیلومتر نیوجرسی (بلوک مفصلی) نصب میشود و حدود ۱۵ هزار عدد انواع علائم، تابلوهای اطلاعاتی و تجهیزات ایمنی (شامل چشمهای راهنمایی و تابلوهای مختلف) نصب خواهد شد.
رستمی اضافه کرد: ۴۲ سامانه ثبت تخلفات با قراردادی بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، عملیات اجرایی خود را آغاز کرده و عقد قرارداد آن انجام شده است.
رستمی تأکید کرد: این پروژهها بخشی از اقدامات هفته دولت است و پروژههای خوب دیگری نیز در دست اجرا داریم که بهمرور زمان به بهرهبرداری میرسند.
پروژههای شاخص در شهرستانهای مختلف
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با بیان اینکه در تمام شهرستانها پروژههای شاخصی داریم، اظهار داشت: از جنوب استان تا شمال، پروژههای متنوعی تعریف شده است که برخی کلنگ زنی و برخی افتتاح هستند.
وی پروژههای شاخص را به تفکیک شهرستانها چنین برشمرد و افزود: شهرستان عسلویه تعریض و بهسازی محور چاه مبارک – هاله، شهرستان کنگان روکش آسفالت محور کنگان به سیراف» و «نصب نیوجرسی»، شهرستان جم ادامه تکمیل بهسازی محور جم - سیراف، روکش آسفالت محور جم - فیروزآباد، بلوار ریز و بلوار گندمزار، شهرستان دیر پروژه بزرگ محور دیر - آبدان و دوراهک از جمله پروژههای شاخص این شهرستانها هستند.
رستمی اضافه کرد: همچنین در شهرستان دشتی تعویض ابنیه محور هرمز – لاور، چهارراه کردان، شهرستان تنگستان بهسازی خروجی اهرم، محور اهرم - خاییز و «محور اهرم – دلوار، شهرستان بوشهر: روکش آسفالت محور احمدی به گزبلند و محور خیراندیش - گورکات که مشترک بین تنگستان و بوشهر است، شهرستان دشتستان بهسازی گردنه نارمنج، محور تنگ ارم - نمازگاه، محور وحدتیه - سعدآباد، محور گلدشت، بخشی از محور تنگ ارم» و روکش محور نیزک از جمله پروژههای شاخص این شهرستانها هستند.
وی اضافه کرد: همچنین در شهرستان گناوه بهسازی راههای روستایی، سنگفرش بلوار مال قائد، روکش آسفالت فلکه بسیج و در شهرستان دیلم تعریض محور خروجی استان به سمت بهبهان از جمله پروژههای شاخص این شهرستانها هستند.
کاهش جزئی در حمل کل کالا و رشد حمل کالاهای اساسی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر در خصوص حمل کالا اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، سه میلیون و ۹۸ هزار تن کالا جابهجا شده است.
وی با اشاره به تأثیر مسائل جنگ و وضعیت صادرات و واردات بر استان بندری بوشهر، افزود: متأسفانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش جزئی در حمل کل کالا داشتهایم.
رستمی در عین حال خاطرنشان کرد: در حمل کالاهای اساسی، با توجه به شرایط موجود، ۱۰۶ هزار تن کالای اساسی جابهجا شده که نسبت به سال گدشته ۳۶۸ درصد رشد داشته است.
وی تعداد سفرهای حمل بار را پنج هزار و ۷۷۶ سفر اعلام کرد و گفت: این تعداد سفر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افزایش یافته است.
افزایش سفر و کاهش مسافر
رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به حمل مسافر اشاره کرد و گفت: تاکنون دو میلیون و ۵۴۴ هزار و ۹۹۴ مسافر جابهجا شدهاند و دویست و هفت هزار و ۷۶۷ سفر انجام گرفته است.
وی با مقایسه این آمار با سال قبل افزود: تعداد سفرها ۴ درصد افزایش داشته، اما تعداد مسافران ۶ درصد کاهش یافته است.
این مقام مسئول در خصوص ناوگان حملونقل استان گفت: ۲۰۷ شرکت حملونقل باری در استان فعال هستند، کل ناوگان باری استان چهار هزار و ۴۰۶ دستگاه است و تعداد رانندگان بخش باری شش هزار و ۸۸ نفر است.
وی افزود: در بخش مسافری، یک هزار و ۲۹۸ دستگاه ناوگان داریم که شامل سی ۳۵۷ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینیبوس و ۲۰۲ دستگاه سواری است، رانندگان بخش مسافری نیز یک هزار و ۷۰۰ نفر هستند.
رستمی در ادامه به آمار تردد اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۶۹ میلیون و ۴۲۰ هزار تردد رفتوبرگشتی در جادههای استان ثبت شده است. همچنین ۷۸ دستگاه سامانه تردد شمار فعال داریم.
وی در خصوص سامانههای نظارتی تصریح کرد: تعداد سامانههای ثبت تخلفات فعال ۵۶ دستگاه است و ۴۲ دستگاه جدید که قرارداد آنها بسته شده، عملیات اجرایی آن آغاز شده و برخی جانمایی شدهاند و همچنین چهار دستگاه سامانه در حال حرکت (سیار) داریم.
رستمی با اشاره به دوربینهای نظارت تصویری افزود: ۲۵ دستگاه دوربین نظارت تصویری فعال داریم و چهار دستگاه دیگر نیز در حال نصب و راهاندازی است.
وی در ادامه گفت: سامانه ۱۴۱ (مرکز مدیریت راهها) نیز از ابتدای سال تاکنون چهار هزار و ۵۶۷ تماس دریافت کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر در خصوص نقاط حادثهخیز گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۱ که بهروزرسانی شده، در کل کشور ۸۷۱ نقطه حادثهخیز شناسایی شده بود که ۱۰ نقطه مربوط به استان بوشهر بود. برخی از این نقاط زودبازده و برخی اساسی بوده و صورتجلسه رفع آنها تنظیم شده است.
وی افزود: علاوه بر آنها در کمیسیون ایمنی استان،۲۰ نقطه حادثهخیز دیگر نیز شناسایی و تعیین تکلیف شد که چهار مورد آن به طورکامل برطرف شده و مابقی نیز بین ۴۰ تا ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با امکانات سازمان و استان در حال رفع هستند.
رستمی در ادامه تأکید کرد: همچنین ۲۰ قوس (پیچ) خطرناک و ۱۶ مقطع پر تصادف دیگر نیز توسط خود استان شناسایی شده و عملیات آشکارسازی و ایمنسازی آنها در حال انجام است، این اقدامات خارج از چارچوب سامانه ملی و با هماهنگی پلیس راه و سازمان راهداری صورت میگیرد و مربوط به همان قوسهای خطرناک و نقاط پر تصادف است که در دستور کار داریم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر ضمن اشاره به اهمیت تداوم این روند کاهشی در تصادفات و بهبود زیرساختها، خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهرهبرداری از پروژههای یادشده و تکمیل طرحهای ایمنسازی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح ایمنی و کیفیت خدمات در جادههای استان باشیم.
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