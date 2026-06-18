به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های راهسازی شهرستان دیلم ضمن تشریح وضعیت پروژه‌های جاری، از تکمیل برخی پروژه های شهرستان در ماههای آتی خبر داد.

مدیرکل راهداری استان بوشهر با اشاره به اهمیت استراتژیک محورهای مواصلاتی شهرستان دیلم اظهار کرد: توسعه و بهسازی محورهای دیلم به عنوان یکی از مبادی مهم ورودی استان، در اولویت برنامه‌های اجرایی این اداره کل قرار دارد.

رستمی بیان کرد: سال گذشته، ۶۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای پروژه های راهداری دیلم تأمین شد.

مدیرکل راهداری استان بوشهر به وضعیت پروژه‌های جاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پروژه‌های بهسازی و روکش راه‌های شریانی در قالب قراردادهای متعددی از جمله محورهای «دیلم - عامری - بهبهان» و «دیلم - هندیجان» با جدیت در حال اجراست.

وی افزود: به‌طور میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های روکش آسفالت در این شهرستان ۶۰ درصد است در همین راستا، پروژه محور «دیلم به هندیجان» درزگیری انجام شده و به زودی روکش آسفالت حفاظتی (اسلاری‌سیل) آن اجرایی خواهد شد.

رستمی ابراز امیدواری کرد: با تامین اعتبار موردنیاز، روکش حوزه راههای دیلم تا پاسگاه انتظامی شاه‌عبدالله تا هفته دولت تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از تداوم عملیات بهسازی در محورهای اصلی خبر داد و گفت: عملیات لکه‌گیری در مسیر رفت و برگشت «دیلم به گناوه» به اتمام رسیده و عملیات روکش آسفالت آن نیز در دست اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی و هوشمندسازی محورها افزود: در حوزه ساماندهی روشنایی، اقدامات مؤثری از اعتبارات شهرستانی انجام شده است.

وی یادآور شد: همچنین در راستای مدیریت هوشمند راه‌ها و ساماندهی حمل‌ونقل، ۲ دستگاه دوربین نظارت تصویری نصب گردیده و ۴ سامانه ثبت تخلف سرعت نیز در شهرستان دیلم به زودی وارد مدار عملیاتی خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد فوق، عملیات اصلاح نقطه حادثه‌خیز در محور «دیلم - بهبهان» در دستور کار ویژه قرار دارد و به‌زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی در این نقطه خواهیم بود تا گامی دیگر در راستای کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی کاربران جاده‌ای برداشته شود.