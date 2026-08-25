راه اندازی مرکز درمان سرطان برای نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوالقاسمی، در جمع خبرنگاران گفت: تحقیقات جدیدی در حوزه سرطان نداریم، اما راهاندازی یک مرکز درمانی بسیار گسترده در این حوزه در حال انجام است. این مرکز دارای امکانات رادیوتراپی، مراکز پیوند مغز استخوان و بخشهای مربوط به درمان شیمیدرمانی خواهد بود و از امکانات بسیار پیشرفتهای برخوردار است.
وی افزود: در حال حاضر این مرکز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت دارد و باید مراحل ساخت آن تکمیل و سپس تجهیز شود. امیدواریم با تصویب بودجه مورد نیاز و قرار گرفتن اعتبار در اختیار دانشگاه، روند تکمیل و تجهیز این مرکز انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله همچنین درباره توسعه خدمات اورژانسی اظهار کرد: در حال حاضر در حال پیگیری توسعه اورژانس هستیم و برنامه داریم ظرفیت بیمارستان را نیز افزایش دهیم که این موضوع نیازمند ساختوساز است و اقدامات مربوط به آن بهصورت مستمر در حال انجام است.
ابوالقاسمی درباره توسعه رشتههای تخصصی دندانپزشکی نیز گفت: رشتههای مختلف تخصصی دندانپزشکی در دانشگاه راهاندازی شده و رشتههای بالینی نیز تقریباً تکمیل شدهاند. تنها دو رشته تخصصی باقی مانده بود که مراحل مربوط به آنها انجام شده و قرار است در شورای گسترش تصویب شود تا راهاندازی آنها نیز آغاز شود.
وی ادامه داد: تقریباً همه رشتههای مورد نیاز در دانشگاه وجود دارد و دانشجویان میتوانند از ظرفیتها و امکانات آموزشی موجود استفاده کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در آموزش پزشکی گفت: هر امکان و فناوری جدیدی که در دنیا وجود داشته باشد، تلاش میکنیم بهترین نمونه آن را تهیه و در دانشگاه و بیمارستان بقیهالله مورد استفاده قرار دهیم.
ابوالقاسمی افزود: برای نمونه، در آموزش زایمان، یادگیری عملی این مهارت برای دانشجویان پسر میتواند دشوار باشد، اما در حال حاضر از مولاژهای آموزشی استفاده میکنیم و فرآیند زایمان را با این تجهیزات شبیهسازی کرده و دانشجویان میتوانند مهارتهای لازم را به صورت عملی تمرین کنند. این نمونهای از فناوریهای نوین است که برای ارتقای آموزش پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد.
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