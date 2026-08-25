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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

راه اندازی مرکز درمان سرطان برای نیروهای مسلح

راه اندازی مرکز درمان سرطان برای نیروهای مسلح

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله؛ از راه اندازی یک مرکز پیشرفته رادیوتراپی، پیوند مغز استخوان و شیمی‌درمانی برای نیروهای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوالقاسمی، در جمع خبرنگاران گفت: تحقیقات جدیدی در حوزه سرطان نداریم، اما راه‌اندازی یک مرکز درمانی بسیار گسترده در این حوزه در حال انجام است. این مرکز دارای امکانات رادیوتراپی، مراکز پیوند مغز استخوان و بخش‌های مربوط به درمان شیمی‌درمانی خواهد بود و از امکانات بسیار پیشرفته‌ای برخوردار است.

وی افزود: در حال حاضر این مرکز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت دارد و باید مراحل ساخت آن تکمیل و سپس تجهیز شود. امیدواریم با تصویب بودجه مورد نیاز و قرار گرفتن اعتبار در اختیار دانشگاه، روند تکمیل و تجهیز این مرکز انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله همچنین درباره توسعه خدمات اورژانسی اظهار کرد: در حال حاضر در حال پیگیری توسعه اورژانس هستیم و برنامه داریم ظرفیت بیمارستان را نیز افزایش دهیم که این موضوع نیازمند ساخت‌وساز است و اقدامات مربوط به آن به‌صورت مستمر در حال انجام است.

ابوالقاسمی درباره توسعه رشته‌های تخصصی دندانپزشکی نیز گفت: رشته‌های مختلف تخصصی دندانپزشکی در دانشگاه راه‌اندازی شده و رشته‌های بالینی نیز تقریباً تکمیل شده‌اند. تنها دو رشته تخصصی باقی مانده بود که مراحل مربوط به آنها انجام شده و قرار است در شورای گسترش تصویب شود تا راه‌اندازی آنها نیز آغاز شود.

وی ادامه داد: تقریباً همه رشته‌های مورد نیاز در دانشگاه وجود دارد و دانشجویان می‌توانند از ظرفیت‌ها و امکانات آموزشی موجود استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش پزشکی گفت: هر امکان و فناوری جدیدی که در دنیا وجود داشته باشد، تلاش می‌کنیم بهترین نمونه آن را تهیه و در دانشگاه و بیمارستان بقیه‌الله مورد استفاده قرار دهیم.

ابوالقاسمی افزود: برای نمونه، در آموزش زایمان، یادگیری عملی این مهارت برای دانشجویان پسر می‌تواند دشوار باشد، اما در حال حاضر از مولاژهای آموزشی استفاده می‌کنیم و فرآیند زایمان را با این تجهیزات شبیه‌سازی کرده و دانشجویان می‌توانند مهارت‌های لازم را به‌ صورت عملی تمرین کنند. این نمونه‌ای از فناوری‌های نوین است که برای ارتقای آموزش پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6927506
زهرا ناری

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