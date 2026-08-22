وزیر خارجه مصر: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماسی تلفنی با همتای یونانی خود، آخرین تحولات و بحرانهای جاری در منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
در این گفتگو، طرفین بر اهمیت کلیدی افزایش تلاشهای دیپلماتیک و مهار تنشها و بحرانها در سطح منطقه تاکید کردند.
رئیس دستگاه دیپلماسی مصر با اشاره به خطرات رویدادهای اخیر، بر ضرورت اجتناب از هرگونه تنشزایی نظامی و همچنین حفاظت از امنیت و آزادی دریانوردی بینالمللی تأکید ورزید.
وی در بخش دیگری از این مکالمه تلفنی، با تصریح بر حمایت همهجانبه مصر از حاکمیت، یکپارچگی، تمامیت ارضی و نهادهای ملی لبنان، خواستار پایبندی اسرائیل به آتش بس و متوقف کردن تمامی تجاوزات نظامی و خروج کامل نیروهای آن از اراضی لبنان شد.
وزیر خارجه مصر همچنین با اعلام پشتیبانی کامل کشورش از استقلال، وحدت ملی و نهادهای قانونی سودان، بر اهمیت راهاندازی یک مسیر سیاسی جامع و فراگیر در سودان که ضامن منافع و خواستههای مردم این کشور باشد، تأکید کرد.
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