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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

مسکو: گزارش پاریس درباره دخالت ادعایی روسیه در انتخابات کذب است

مسکو: گزارش پاریس درباره دخالت ادعایی روسیه در انتخابات کذب است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: گزارش پاریس در مورد دخالت ادعایی روسیه در انتخابات کذب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: گزارش مقامات فرانسوی در مورد دخالت ادعایی روسیه در انتخابات، یک دروغ دیگر ضدروسی است.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مقامات فرانسه در تلاشند از روسیه تصویری از یک دشمن بسازند و شکست‌ هایشان را به گردن مسکو بیندازند.

واکنش ماریا زاخارووا به گزارش ادعایی یک مقام فرانسوی است که پیشتر مدعی تلاش های مسکو برای دخالت در انتخابات آتی پاریس شده بود.

کد مطلب 6927571

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
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      پاسخ
      محال است روسیه در انتخابات فرانسه دخالت نماید!

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