به گزارش خبرگزاری مهر، گنادی گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو در گفتگو با ریانووستی خاطرنشان کرد: وضعیت پیرامون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگران‌کننده است. کشورهای غربی در تلاشند کار در چارچوب این پیمان را سیاسی کنند.

وی افزود: افزایش توان هسته‌ای پاریس به بهانه تهدید مسکو، خطرات مستقیمی برای امنیت روسیه ایجاد می‌کند.

این دیپلمات گفت: مسکو تدابیر متناسبی را در صورت افزایش تسلیحات هسته‌ای توسط پاریس در نظر گرفته است.

فرانسه اعلام کرده که در شرایط کاهش بازدارندگی اروپا، چتر بازدارندگی دفاعی هسته ای خود را به سایر کشورهای اروپایی گسترش می دهد.

آمریکا تهدید کرده که دیگر ضامن امنیت اروپا نخواهد بود و همین موضوع باعث افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی و شکل گرفتن رقابت تسلیحاتی جدیدی در منطقه شده است.