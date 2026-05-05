۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

روسیه خواستار خروج سلاح‌های هسته‌ای آمریکا از اروپا شد

یک دیپلمات ارشد روسیه اعلام کرد خروج سلاح‌های هسته‌ای آمریکا از اروپا موجب تقویت امنیت منطقه‌ای خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گنادی گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد: استقرار سلاح‌های هسته‌ای در کشورهای اروپایی غیرهسته‌ای از جمله فنلاند خطراتی را برای امنیت ملی روسیه ایجاد می‌کند.

وی افزود: خروج سلاح‌های هسته‌ای آمریکا از اروپا و کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های کشورهای غیرهسته‌ای امنیت منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد.

پیشتر، یک دیپلمات ارشد روس، گسترش چتر هسته ای فرانسه به شرق اروپا را عامل فروپاشی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای اعلام کرد.

الکسی مشکوف، سفیر روسیه در فرانسه گفت: صحبت‌ها درباره گسترش مؤلفه هسته‌ای در اروپا به فروپاشی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منجر شده و کشورها را به سمت ساخت چنین سلاح‌هایی تشویق می‌کند.

وی افزود: مانورهای هسته ای فرانسه و لهستان و آمادگی فنلاند برای استقرار تسلیحات هسته ای با سند بنیادین روسیه-ناتو مغایرت دارد.

پس از تهدید آمریکا به خروج از ناتو و کاهش حمایت نظامی از اروپا، فرانسه قصد دارد با گسترش چتر هسته ای خود به شرق اروپا و کشورهای بالتیک از آنها در مقابل روسیه محافظت کند.

روسیه، اقدامات فرانسه، آلمان و انگلیس در دامن زدن به روسیه هراسی را محکوم کرده و درباره تبعات این اقدامات به تروئیکای اروپایی هشدار داده است.

