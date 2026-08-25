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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج در شالیزارهای بابل

افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج در شالیزارهای بابل

بابل- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از افزایش ۱۰ درصدی عملکرد تولید برنج در ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان در دومین سال اجرای طرح ملی جهش تولید خبر داد.

رحیم شهیدی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نتایج ارزیابی‌های میدانی و کیل‌گیری‌های انجام‌شده در اراضی تحت پوشش طرح نشان می‌دهد میزان عملکرد محصول برنج در این مزارع نسبت به سال‌های گذشته تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: طرح جهش تولید برنج با مشارکت معاونت امور زراعت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پنج روستای شهرستان بابل اجرا شده و در راستای اجرای دقیق و فنی آن، پنج کارشناس متخصص به صورت مستمر بر مراحل کاشت، داشت و برداشت نظارت داشته‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به مکانیزه شدن فرآیند برداشت در اراضی تحت پوشش تصریح کرد: ۱۰۰ درصد شالیزارهای مشمول طرح به صورت مکانیزه برداشت شده‌اند که این موضوع علاوه بر مدیریت بهتر زمان برداشت، در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری نیز مؤثر بوده است.

شهیدی‌پور استفاده از بذور گواهی‌شده، مدیریت اصولی تغذیه، مبارزه مناسب با عوامل خسارت‌زا و جایگزینی ارقام محلی با ارقام پرپتانسیل را از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد عنوان کرد.

وی ادامه داد: پایش مستمر مزارع، آموزش و انتقال دانش فنی به کشاورزان و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز نیز از محورهای اصلی اجرای این طرح بوده که زمینه ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری در شالیزارها گفت: طرح جهش تولید برنج علاوه بر افزایش عملکرد در واحد سطح، با هدف دستیابی به تولید پایدار، تقویت درآمد و معیشت کشاورزان و کمک به تأمین امنیت غذایی دنبال می‌شود.

شهیدی‌پور خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌های فنی و آموزشی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و نهاده‌های مورد نیاز می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری شالیزارهای بابل و تقویت جایگاه این شهرستان در تولید محصول استراتژیک برنج را فراهم کند.

کد مطلب 6927661

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