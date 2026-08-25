افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج در شالیزارهای بابل

رحیم شهیدیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نتایج ارزیابیهای میدانی و کیلگیریهای انجامشده در اراضی تحت پوشش طرح نشان میدهد میزان عملکرد محصول برنج در این مزارع نسبت به سالهای گذشته تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: طرح جهش تولید برنج با مشارکت معاونت امور زراعت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پنج روستای شهرستان بابل اجرا شده و در راستای اجرای دقیق و فنی آن، پنج کارشناس متخصص به صورت مستمر بر مراحل کاشت، داشت و برداشت نظارت داشتهاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به مکانیزه شدن فرآیند برداشت در اراضی تحت پوشش تصریح کرد: ۱۰۰ درصد شالیزارهای مشمول طرح به صورت مکانیزه برداشت شدهاند که این موضوع علاوه بر مدیریت بهتر زمان برداشت، در کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری نیز مؤثر بوده است.
شهیدیپور استفاده از بذور گواهیشده، مدیریت اصولی تغذیه، مبارزه مناسب با عوامل خسارتزا و جایگزینی ارقام محلی با ارقام پرپتانسیل را از مهمترین عوامل افزایش عملکرد عنوان کرد.
وی ادامه داد: پایش مستمر مزارع، آموزش و انتقال دانش فنی به کشاورزان و تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز نیز از محورهای اصلی اجرای این طرح بوده که زمینه ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای تولید را فراهم کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی بابل با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای برنامههای افزایش بهرهوری در شالیزارها گفت: طرح جهش تولید برنج علاوه بر افزایش عملکرد در واحد سطح، با هدف دستیابی به تولید پایدار، تقویت درآمد و معیشت کشاورزان و کمک به تأمین امنیت غذایی دنبال میشود.
شهیدیپور خاطرنشان کرد: تداوم حمایتهای فنی و آموزشی و فراهم کردن زیرساختها و نهادههای مورد نیاز میتواند زمینه افزایش بهرهوری شالیزارهای بابل و تقویت جایگاه این شهرستان در تولید محصول استراتژیک برنج را فراهم کند.
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