افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج در شالیزارهای بابل

رحیم شهیدی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نتایج ارزیابی‌های میدانی و کیل‌گیری‌های انجام‌شده در اراضی تحت پوشش طرح نشان می‌دهد میزان عملکرد محصول برنج در این مزارع نسبت به سال‌های گذشته تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: طرح جهش تولید برنج با مشارکت معاونت امور زراعت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پنج روستای شهرستان بابل اجرا شده و در راستای اجرای دقیق و فنی آن، پنج کارشناس متخصص به صورت مستمر بر مراحل کاشت، داشت و برداشت نظارت داشته‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به مکانیزه شدن فرآیند برداشت در اراضی تحت پوشش تصریح کرد: ۱۰۰ درصد شالیزارهای مشمول طرح به صورت مکانیزه برداشت شده‌اند که این موضوع علاوه بر مدیریت بهتر زمان برداشت، در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری نیز مؤثر بوده است.

شهیدی‌پور استفاده از بذور گواهی‌شده، مدیریت اصولی تغذیه، مبارزه مناسب با عوامل خسارت‌زا و جایگزینی ارقام محلی با ارقام پرپتانسیل را از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد عنوان کرد.

وی ادامه داد: پایش مستمر مزارع، آموزش و انتقال دانش فنی به کشاورزان و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز نیز از محورهای اصلی اجرای این طرح بوده که زمینه ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری در شالیزارها گفت: طرح جهش تولید برنج علاوه بر افزایش عملکرد در واحد سطح، با هدف دستیابی به تولید پایدار، تقویت درآمد و معیشت کشاورزان و کمک به تأمین امنیت غذایی دنبال می‌شود.

شهیدی‌پور خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌های فنی و آموزشی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و نهاده‌های مورد نیاز می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری شالیزارهای بابل و تقویت جایگاه این شهرستان در تولید محصول استراتژیک برنج را فراهم کند.