به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: ارتش اشغالگران به جنایات خود در قدس و کرانه باختری اشغالی ادامه میدهد و امروز ضمن تخریب مقر آنروا، با نیروهای مسلح به یک موسسه آموزشی در قدس یورش برد؛ اقدامی که همزمان با اظهارات ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر، و تخریب یک یادمان در نابلس توسط یکی از اعضای کنست صورت گرفت.
این جنبش تاکید کرد: این اقدامات نشان میدهد کابینه رژیم غاصب همچنان در مسیر اجرای طرح الحاق کرانه باختری، تخریب زندگی فلسطینی ها و گسترش پروژههای شهرکسازی حرکت میکند و قوانین بینالمللی و تعهداتی را که برخی کشورهای عادیساز روابط با این رژیم مدعی بودند در مقابل عادیسازی برای حفظ باقی مانده اراضی فلسطینی دریافت کردهاند، نادیده میگیرد.
جهاد اسلامی بیان کرد: ادامه سکوت عربی و بینالمللی در برابر جنایات جنگی، تحمیل واقعیتهای میدانی با زور و خونریزی و استفاده از گروههای شهرکنشین برای گسترش ترور و ویرانی در روستاها، شهرکها و شهرهای فلسطینی، نشان میدهد سیاستهای رژیم اشغالگر بر نژادپرستی، کینه و استبداد استوار است و شباهت آشکاری با سیاستهای نازیها دارد.
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