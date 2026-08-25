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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

جهاد اسلامی فلسطین: سیاست‌های اشغالگران نسخه‌ای از سیاست‌های نازی‌هاست

جهاد اسلامی فلسطین: سیاست‌های اشغالگران نسخه‌ای از سیاست‌های نازی‌هاست

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که سیاست‌های اشغالگران نسخه‌ای از سیاست‌های نازی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: ارتش اشغالگران به جنایات خود در قدس و کرانه باختری اشغالی ادامه می‌دهد و امروز ضمن تخریب مقر آنروا، با نیروهای مسلح به یک موسسه آموزشی در قدس یورش برد؛ اقدامی که همزمان با اظهارات ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر، و تخریب یک یادمان در نابلس توسط یکی از اعضای کنست صورت گرفت.

این جنبش تاکید کرد: این اقدامات نشان می‌دهد کابینه رژیم غاصب همچنان در مسیر اجرای طرح الحاق کرانه باختری، تخریب زندگی فلسطینی ها و گسترش پروژه‌های شهرک‌سازی حرکت می‌کند و قوانین بین‌المللی و تعهداتی را که برخی کشورهای عادی‌ساز روابط با این رژیم مدعی بودند در مقابل عادی‌سازی برای حفظ باقی ‌مانده اراضی فلسطینی دریافت کرده‌اند، نادیده می‌گیرد.

جهاد اسلامی بیان کرد: ادامه سکوت عربی و بین‌المللی در برابر جنایات جنگی، تحمیل واقعیت‌های میدانی با زور و خونریزی و استفاده از گروه‌های شهرک‌نشین برای گسترش ترور و ویرانی در روستاها، شهرک‌ها و شهرهای فلسطینی، نشان می‌دهد سیاست‌های رژیم اشغالگر بر نژادپرستی، کینه و استبداد استوار است و شباهت آشکاری با سیاست‌های نازی‌ها دارد.

کد مطلب 6927703

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