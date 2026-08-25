کشف ۶ کیلوگرم تریاک در ورودی شهر قهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عزیزی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر روی یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر مشخص شد اعضای این باند قصد انتقال محموله‌ای از استان فارس به همدان را دارند.

وی افزود: با شناسایی مسیر حرکت متهمان خودروی آنها در ورودی شهر قهاوند شناسایی و متوقف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ۶ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف و ۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر شدند.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل مردم با پلیس نقش موثری در تسریع روند مبارزه با قاچاقچیان دارد و از مشارکت شهروندان در این زمینه قدردانی می‌شود.