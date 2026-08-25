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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

۳۰ درصد آب شرب انجم‌آباد به باغات منحرف می‌شد؛ انحراف آب مسدود شد

۳۰ درصد آب شرب انجم‌آباد به باغات منحرف می‌شد؛ انحراف آب مسدود شد

رباط کریم- دهیار انجم‌آباد، از شناسایی و مسدودسازی بخشی از انحراف آب شرب روستا به سمت باغات خبر داد و گفت: پیش از این حدود ۳۰ درصد آب شرب روستا به باغات هدایت می‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربانی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در نشست خبری با اشاره به مشکلات کم‌آبی در انجم‌آباد اظهار کرد: با دستور دادستان رباط‌کریم، فرماندار شهرستان، پیگیری بخشدار مرکزی و همکاری اداره آب، بخشی از انحراف آب شرب روستا به سمت باغات شناسایی و مسدود شد.

دهیار انجم‌آباد افزود: پیش از اجرای این اقدامات، حدود ۳۰ درصد از آب شرب روستا به سمت باغات هدایت می‌شد که با اقدامات انجام‌شده، بخش قابل توجهی از این انحراف متوقف و وضعیت آبرسانی روستا بهتر شد.

وی با بیان اینکه مشکل کم‌آبی به‌طور کامل برطرف نشده است، ادامه داد: با وجود گرمای هوا، در شرایط فعلی هیچ‌یک از منازل روستا با قطعی و بی‌آبی جدی مواجه نیستند، اما تداوم این وضعیت نیازمند مدیریت، نظارت و برنامه‌ریزی مستمر است.

قربانی همچنین از برخورد با متخلفان و پلمب استخرهای غیرمجاز خبر داد و گفت: برخی استخرهای بزرگ با ظرفیت حدود ۱۴۰ هزار لیتر و استخرهای کوچک‌تر با ظرفیت ۶۰ تا ۷۰ هزار لیتر برای ذخیره آب استفاده می‌کردند که با دستور دادستانی جمع‌آوری و پلمب شدند.

وی افزود: در جریان این اقدامات، تعدادی از متخلفان نیز دستگیر شدند و با برخورد دستگاه قضایی، برداشت غیرمجاز آب از منابع روستا متوقف شد.

دهیار انجم‌آباد از شناسایی دست‌کم چهار حلقه چاه غیرمجاز نیز خبر داد و اظهار کرد: این چاه‌ها در عمق‌های مختلف، از حدود ۶۰ تا ۱۲۰ متر حفر شده بودند که با دستور دادستانی پلمب شدند.

قربانی تأکید کرد: مدیریت منابع آبی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز موجب شده است مردم انجم‌آباد در شرایط فعلی کمتر با مشکل کم‌آبی مواجه باشند و لازم است این روند با جدیت ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6927709

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