به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربانی، بعد از ظهر سهشنبه، در نشست خبری با اشاره به مشکلات کمآبی در انجمآباد اظهار کرد: با دستور دادستان رباطکریم، فرماندار شهرستان، پیگیری بخشدار مرکزی و همکاری اداره آب، بخشی از انحراف آب شرب روستا به سمت باغات شناسایی و مسدود شد.
دهیار انجمآباد افزود: پیش از اجرای این اقدامات، حدود ۳۰ درصد از آب شرب روستا به سمت باغات هدایت میشد که با اقدامات انجامشده، بخش قابل توجهی از این انحراف متوقف و وضعیت آبرسانی روستا بهتر شد.
وی با بیان اینکه مشکل کمآبی بهطور کامل برطرف نشده است، ادامه داد: با وجود گرمای هوا، در شرایط فعلی هیچیک از منازل روستا با قطعی و بیآبی جدی مواجه نیستند، اما تداوم این وضعیت نیازمند مدیریت، نظارت و برنامهریزی مستمر است.
قربانی همچنین از برخورد با متخلفان و پلمب استخرهای غیرمجاز خبر داد و گفت: برخی استخرهای بزرگ با ظرفیت حدود ۱۴۰ هزار لیتر و استخرهای کوچکتر با ظرفیت ۶۰ تا ۷۰ هزار لیتر برای ذخیره آب استفاده میکردند که با دستور دادستانی جمعآوری و پلمب شدند.
وی افزود: در جریان این اقدامات، تعدادی از متخلفان نیز دستگیر شدند و با برخورد دستگاه قضایی، برداشت غیرمجاز آب از منابع روستا متوقف شد.
دهیار انجمآباد از شناسایی دستکم چهار حلقه چاه غیرمجاز نیز خبر داد و اظهار کرد: این چاهها در عمقهای مختلف، از حدود ۶۰ تا ۱۲۰ متر حفر شده بودند که با دستور دادستانی پلمب شدند.
قربانی تأکید کرد: مدیریت منابع آبی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز موجب شده است مردم انجمآباد در شرایط فعلی کمتر با مشکل کمآبی مواجه باشند و لازم است این روند با جدیت ادامه پیدا کند.
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