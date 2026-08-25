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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

تسهیل صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند حداقل اقدام دولت باشد

تسهیل صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند حداقل اقدام دولت باشد

همدان-وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیل فرآیند صدور مجوزها حداقل اقدامی است که دولت می‌تواند برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد عصر سه‌شنبه در همایش سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اقتصادی و عمرانی و کنشگران حوزه زنان و خانواده استان همدان اظهار کرد: براساس تاکید رئیس‌جمهور بر گفت‌وگو با بخش خصوصی مسئولان دولتی نیز وظیفه دارند شنونده مطالبات و دغدغه‌های فعالان این بخش باشند.

وی با اشاره به شرایط پیش‌روی کشور، افزود: بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید اعتماد بیشتری به دولت داشته باشند و دولت نیز باید با شنیدن مطالبات آنها زمینه همکاری و خدمت‌رسانی بهتر به مردم را فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت کاهش دخالت‌های دولت در امور بخش خصوصی، گفت: تسهیل فرآیند صدور مجوزها حداقل اقدامی است که دولت می‌تواند برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد.

صادق مالواجرد ادامه داد: ارتباط با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی باید تقویت شود تا مطالبات بخش خصوصی به‌صورت مستقیم شنیده و در روند تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم و بخش خصوصی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: تجربه دوران جنگ نشان داد مردم ایران و فعالان بخش خصوصی در کنار کشور ایستاده‌اند و در تامین نیازهای مردم نقش موثری ایفا کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همدلی مردم و مسئولان مسیر عبور از دشواری‌ها را هموار می‌کند، افزود: دولت تلاش می‌کند با پشتیبانی مردم و همراهی همه قوا و مسئولان مسائل و مشکلات موجود را تا حد امکان کاهش دهد.

صادق مالواجرد همچنین از ایستادگی نیروهای نظامی، کارکنان بخش‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در شرایط سخت قدردانی کرد و گفت: همه بخش‌ها باید برای تقویت همدلی و انسجام ملی تلاش کنند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش حمل‌ونقل در دوران جنگ، اظهار کرد: ناوگان حمل‌ونقل کشور در کنار ماموریت‌های دفاعی، مسئولیت تامین و انتقال کالاهای مورد نیاز مردم را نیز بر عهده داشت.

وزیر راه و شهرسازی افزود: رانندگان کامیون در شرایط دشوار و حتی در نقاط پرخطر بدون وقفه به فعالیت ادامه دادند تا کالاهای اساسی به نقاط مختلف کشور برسد.

صادق مالواجرد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش حمل‌ونقل هوایی و دریایی، گفت: در حوزه انتقال دارو از طریق ناوگان هوایی اقدامات موثری صورت گرفت و فعالیت بنادر شمالی کشور نیز در این مدت ۱۲۰ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های حمل‌ونقلی آسیب‌دیده از جمله پل‌ها، تونل‌ها و خطوط ریلی نیز با تلاش مهندسان، کارگران و کارشناسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به چرخه بهره‌برداری بازگشت.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تداوم خدمات‌رسانی در بخش حمل‌ونقل حاصل تلاش مجموعه‌ای از رانندگان، مهندسان، کارگران و کارشناسانی بود که در شرایط سخت مسئولیت خود را برای خدمت به مردم دنبال کردند.

کد مطلب 6927701

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