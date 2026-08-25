به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد عصر سه‌شنبه در همایش سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اقتصادی و عمرانی و کنشگران حوزه زنان و خانواده استان همدان اظهار کرد: براساس تاکید رئیس‌جمهور بر گفت‌وگو با بخش خصوصی مسئولان دولتی نیز وظیفه دارند شنونده مطالبات و دغدغه‌های فعالان این بخش باشند.

وی با اشاره به شرایط پیش‌روی کشور، افزود: بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید اعتماد بیشتری به دولت داشته باشند و دولت نیز باید با شنیدن مطالبات آنها زمینه همکاری و خدمت‌رسانی بهتر به مردم را فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت کاهش دخالت‌های دولت در امور بخش خصوصی، گفت: تسهیل فرآیند صدور مجوزها حداقل اقدامی است که دولت می‌تواند برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد.

صادق مالواجرد ادامه داد: ارتباط با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی باید تقویت شود تا مطالبات بخش خصوصی به‌صورت مستقیم شنیده و در روند تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم و بخش خصوصی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: تجربه دوران جنگ نشان داد مردم ایران و فعالان بخش خصوصی در کنار کشور ایستاده‌اند و در تامین نیازهای مردم نقش موثری ایفا کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همدلی مردم و مسئولان مسیر عبور از دشواری‌ها را هموار می‌کند، افزود: دولت تلاش می‌کند با پشتیبانی مردم و همراهی همه قوا و مسئولان مسائل و مشکلات موجود را تا حد امکان کاهش دهد.

صادق مالواجرد همچنین از ایستادگی نیروهای نظامی، کارکنان بخش‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در شرایط سخت قدردانی کرد و گفت: همه بخش‌ها باید برای تقویت همدلی و انسجام ملی تلاش کنند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش حمل‌ونقل در دوران جنگ، اظهار کرد: ناوگان حمل‌ونقل کشور در کنار ماموریت‌های دفاعی، مسئولیت تامین و انتقال کالاهای مورد نیاز مردم را نیز بر عهده داشت.

وزیر راه و شهرسازی افزود: رانندگان کامیون در شرایط دشوار و حتی در نقاط پرخطر بدون وقفه به فعالیت ادامه دادند تا کالاهای اساسی به نقاط مختلف کشور برسد.

صادق مالواجرد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش حمل‌ونقل هوایی و دریایی، گفت: در حوزه انتقال دارو از طریق ناوگان هوایی اقدامات موثری صورت گرفت و فعالیت بنادر شمالی کشور نیز در این مدت ۱۲۰ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های حمل‌ونقلی آسیب‌دیده از جمله پل‌ها، تونل‌ها و خطوط ریلی نیز با تلاش مهندسان، کارگران و کارشناسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به چرخه بهره‌برداری بازگشت.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تداوم خدمات‌رسانی در بخش حمل‌ونقل حاصل تلاش مجموعه‌ای از رانندگان، مهندسان، کارگران و کارشناسانی بود که در شرایط سخت مسئولیت خود را برای خدمت به مردم دنبال کردند.