تحول در ساختارهای مدیریتی و اداری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی عصر سه شنبه در همایش سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اقتصادی و عمرانی و کنشگران حوزه زنان و خانواده استان همدان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: روند ایجادشده در حوزه مسکن استان همدان در ۲ سال گذشته مثبت بوده و تلاش‌ها برای کاهش مشکلات و گرانی مسکن قابل تقدیر است.

وی افزود: برای تداوم و افزایش سرعت این روند برخی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان نیازمند حمایت و رفع موانع اجرایی هستند تا عملیات آنها با شتاب بیشتری دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان مردمی‌سازی حوزه مسکن را یکی از راهکارهای اساسی حل این مسئله دانست و بیان کرد: با توجه به نیازهای موجود در استان از جمله الزامات مرتبط با جوانی جمعیت، باید سازوکار مشخصی برای مشارکت مردم در ساخت مسکن طراحی و عملیاتی شود.

آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌های مردمی در همدان، تصریح کرد: براساس برآوردها بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های مردم قابلیت ورود به حوزه مسکن را دارد و نباید این ظرفیت نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: در شرایط تحریم نمی‌توان صرفاً به درآمدهای نفتی برای تامین نیازهای اقتصادی کشور تکیه کرد و لازم است از ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌های مردمی بهره گرفت و با تدوین یک الگوی عملیاتی برای مردمی‌سازی مسکن بخش مهمی از مسائل اقتصادی نیز از مسیر رونق ساخت‌وساز و تولید مسکن قابل مدیریت خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان همچنین بر ضرورت کاهش موانع اداری و تسهیل فرآیندهای کارشناسی در اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی کارشناسان باید راهکارهای اجرایی برای پیشبرد پروژه‌ها ارائه دهند و مسیر اجرای طرح‌ها را هموار کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از ساختارهای اداری است، افزود: تجربه مدیریت در شرایط بحرانی نشان داده است که بسیاری از امور با تغییر رویکرد و تصمیم‌گیری به‌موقع قابل انجام است.

آیت الله شعبانی موثقی در ادامه با اشاره به پروژه ساخت مصلی همدان، اظهار کرد: برای اجرای این پروژه درخواست بودجه دولتی یا منابع نفتی نداشته‌ایم و بر استفاده از ظرفیت مردم تاکید کرده‌ایم؛ اما برخی موانع اداری و نظارتی روند اجرای آن را با مشکل مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تحول در ساختارهای مدیریتی و اداری ضروری است تا طرح‌ها و پروژه‌های مورد نیاز مردم با سرعت و سهولت بیشتری به نتیجه برسد.