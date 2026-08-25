به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی عصر سه شنبه در همایش سازمانهای مردمنهاد، فعالان اقتصادی و عمرانی و کنشگران حوزه زنان و خانواده استان همدان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهدای دولت، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای یادآوری سرمایههای ارزشمندی است که زمینه خدمت به مردم را فراهم کردهاند و باید در ادامه راه امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهدا، منشا خیر و خدمت برای مردم باشیم.
وی با قدردانی از حضور وزیر راه و شهرسازی و هیئت همراه در همدان، افزود: حضور مسئولان ملی در استانها فرصت مناسبی برای پیگیری مسائل، تسریع روند توسعه و رفع مشکلات مردم است.
استاندار همدان وفاق و همدلی را یکی از مهمترین محورهای مدیریتی دولت چهاردهم در استان دانست و گفت: امروز همدان نمونه مطلوبی از تعامل و انسجام میان مجموعههای مدیریتی و اجتماعی است و نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح، مدیران اجرایی، فعالان اقتصادی و عمرانی، سازمانهای مردمنهاد، فعالان فرهنگی و اجتماعی، گروههای سیاسی، ائمه جمعه و رسانهها در مسیر توسعه استان همکاری دارند.
ملانوریشمسی برنامهمحوری را دومین محور اساسی مدیریت استان عنوان کرد و افزود: نقشه جامع تحول و پیشرفت استان با تاکید رئیسجمهور و با تکیه بر ظرفیتها، فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف همدان بهویژه در حوزه آب، محیطزیست و گردشگری تدوین شده و اقدامات استان بر اساس این سند دنبال میشود.
وی گردشگری را یکی از محورهای مهم توسعه همدان برشمرد و اظهار کرد: در کنار کشاورزی که همچنان پایه اصلی اقتصاد استان است تلاش شده ظرفیتهای معدن، صنعت، خدمات و گردشگری فعال و با ایجاد زنجیرههای ارزش بخشهای مختلف اقتصادی استان به یکدیگر متصل شوند.
استاندار همدان با اشاره به جایگاه استان در تولید محصولات کشاورزی، گفت: همدان در تولید سیبزمینی، انگور، گندم، گردو و سیب از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و محصولاتی نظیر گردو و انگور استان به سطح جهانی رسیدهاند.
وی افزود: گردشگری سلامت، کشاورزی، معدن، صنعت، علمی و اقوام از جمله ظرفیتهای مورد توجه در برنامههای توسعهای استان است و در حوزه گردشگری سلامت نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است.
فعالیت ۱۶ مرکز پذیرش بیماران بینالملل در بیمارستانهای همدان
ملانوریشمسی از فعالیت ۱۶ مرکز پذیرش بیماران بینالملل در بیمارستانهای استان خبر داد و گفت: این مراکز با برخورداری از ۶۴ تخت درمان بینالملل فعال هستند و همدان ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات درمانی به بیماران کشورهای منطقه بهویژه عراق دارد.
وی ادامه داد: اخذ مجوز احداث بیمارستان جامع سرطان غرب کشور خرید و نصب دستگاه پتاسکن، راهاندازی تجهیزات درمانی جدید و اخذ مجوز ساخت بیمارستان یکهزار تختخوابی از جمله اقداماتی است که میتواند جایگاه همدان را در ارائه خدمات درمانی غرب کشور ارتقا دهد.
استاندار همدان با بیان اینکه انتخاب مدیران استان براساس تخصص، کارآمدی، انگیزه، میدانداری و مردمداری انجام شده است، اظهار کرد: طرح مدیریت محلهمحور نیز بهعنوان یکی از برنامههای مهم استان دنبال شده و نزدیک به ۲ هزار محله در سطح استان سازماندهی شدهاند.
وی با اشاره به تجربه اجرای این طرح در دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: با وجود کاهش قابل توجه تولید مرغ و نگرانیهای ایجادشده درباره تامین این محصول با استفاده از ظرفیتهای مردمی و شبکه محلات، روند تامین و توزیع مرغ مدیریت شد تا فشاری به سفره مردم وارد نشود.
ملانوریشمسی همچنین به اجرای نهضت عدالت در فضای آموزشی اشاره کرد و افزود: برای حذف مدارس کانکسی و فضاهای آموزشی ناایمن پروژههای متعددی تعریف شده که بخش قابل توجهی از آنها تکمیل و تجهیز شده است.
صدور مجوز احداث سه هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در همدان
وی توسعه انرژی خورشیدی را از اقدامات استان برای مقابله با ناترازی انرژی دانست و گفت: مجوز احداث سه هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده که یکهزار مگاوات آن وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است؛ همچنین ۱۲۰ مگاوات ظرفیت جدید در هفته دولت وارد مدار میشود.
استاندار همدان با اشاره به تاکید دولت بر شنیدن صدای مردم، اظهار کرد: در یک سال گذشته بیش از ۷۰ سفر شهرستانی انجام شده و در جریان این سفرها با بیش از هشت هزار نفر به صورت فردی یا جمعی دیدار و گفتوگو شده است.
وی مسکن را از اولویتهای اصلی استان برشمرد و گفت: شورای تامین مسکن به صورت مستمر در همدان تشکیل شده ودر یک سال گذشته یکهزار و ۲۰۰ هکتار زمین برای تامین مسکن مردم به محدوده شهرها الحاق شده است.
ملانوریشمسی افزود: اکنون حدود ۳۹ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای مختلف در استان در حال ساخت است و در مناسبتهای گوناگون از جمله دهه فجر و ایام جنگ ۱۲ روزه، هزاران واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شده است.
وی ادامه داد: امروز نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن شهری و روستایی در استان به بهرهبرداری رسید.
استاندار همدان با تاکید بر ضرورت احداث مسکن همراه با خدمات زیربنایی و روبنایی، گفت: سیاست استان همدان بر این است که واحدهای مسکونی هنگام تحویل از امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، فاضلاب، مدرسه، مسجد و خدمات بهداشتی برخوردار باشند.
راه اندازی پویش «سرپناه» برای تامین آورده مددجویان در همدان
وی با اشاره به برنامههای حمایتی برای دهکهای کمدرآمد، افزود: با همکاری دستگاههای حمایتی و خیران، پویش «سرپناه» برای تامین آورده مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی راهاندازی شده است تا هیچ خانوار واجد شرایطی به دلیل ناتوانی مالی از خانهدار شدن محروم نماند.
ملانوریشمسی همچنین از تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف حوزه شهرسازی خبر داد و گفت: طرح جامع شهر همدان پس از سالها بلاتکلیفی تعیین تکلیف و ابلاغ شده و پروندههای معطلمانده در کمیسیونهای مرتبط نیز ساماندهی شدهاند.
وی با اشاره به جذب سرمایهگذاری خارجی در استان، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد سرمایهگذاری خارجی انجامشده در تاریخ همدان مربوط به ۲ سال اخیر است و در یک سال گذشته نیز حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان جذب شده است.
استاندار همدان در ادامه با اشاره به بهبود شاخصهای اقتصادی استان، گفت: همدان با ثبت نرخ بیکاری حدود پنج درصد، در زمره استانهای دارای پایینترین نرخ بیکاری کشور قرار گرفته است.
ملانوریشمسی، نرخ مشارکت اقتصادی استان را ۴۳.۱ درصد اعلام کرد و گفت: میانگین این شاخص در کشور حدود ۴۰.۸ درصد است و همدان در این زمینه حدود ۲ رتبه بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
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