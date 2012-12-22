یک میلیارد ریال زکات در شهرستان باشت جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید ولی پور افزود: این مبلغ از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای اجرای برنامه های کمیته امداد توسط مردم خیر و نوع دوست این شهرستان پراخت شده است.

وی بیان داشت: زکات یکی از فروع دین اسلام است و کسانی که زکات به آنها تعلق می گیرد باید احکام آن را بیاموزند.

ولی پور با بیان اینکه توجه به احکام اقتصادی اسلام در خصوص زکات، آثار مثبت فراوانی در زندگی خواهد داشت، افزود: ستاد احیاء زکات شهرستان با برنامه ریزی موثری که انجام داده، با همکاری فرماندار، امام جمعه و سایر مسئولین در شهرها و روستاها نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص احیاء زکات گامهای مثبتی برداشته است.

ولی پور عنوان کرد: زکات جمع آوری شده از هر شهر و یا روستا در جاهای عام المنفعه و کارهای عمرانی و فرهنگی و کمک به ایتام و مردم فقیر همان منطقه هزینه خواهد شد.

توزیع پوشاک به ارزش 153 میلیون ریال بین دانش آموزان مددجوی بویراحمد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد از تهیه و توزیع پوشاک به ارزش بیش از 153 میلیون ریال بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبرداد.

زریر انصاری گفت: کمک به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت یکی از برنامه های کمیته امداد در راستای پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان است.

وی افزود: این مبلغ از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب پوشاک به دانش آموزان واجد شرایط اهدا شد.

انصاری بیان داشت: این پوشاک ها بین یکهزار و 21 نفر از دانش آموزان تحت حمایت شهرستان بویراحمد توزیع شد.

270 دانش آموز مددجو در کانون جوانان پیرو ولایت کمیته امداد بویراحمد شرکت کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویر احمد از شرکت 270 نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در برنامه های کانون جوانان ولایت خبر داد.

زریر انصاری گفت: برای بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان و زمینه سازی در ابعاد مختلف معنوی این دانش آموزان تحت حمایت در کلاس های کانون جوانان پیرو ولایت از ابتدای سال جاری تاکنون شرکت کردند.

وی با بیان اینکه برای برگزاری این کلاسها 35 میلیون و 770 هزار ریال هزینه شد، افزود: در این کانونها مسائلی در خصوص اخلاق، سیاست و احکام دینی توسط اساتید و کارشناسان مجرب به دانش آموزان آموزش داده می شود.

انصاری اظهار داشت: برنامه های ارزنده این کانون در توسعه فرهنگ و ولایت پذیری جوانان این شهرستان تاثیر بسزایی دارد.

اختصاص 41 میلیون ریال کمک هزینه به طلاب علوم دینی تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از اختصاص 41 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به طلاب علوم دینی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: این کمک هزینه در نیمسال اول سال تحصیلی به 41 نفر از طلاب در حال تحصیل در حوز ه های علمیه پرداخت شد.

وی افزود: طلاب علوم دینی مشغول به تحصیل در حوزه های علمیه برابر قانون مشمول حمایت خواهند بود و ماهیانه مبالغی به عنوان کمک هزینه تحصیل به آنان پرداخت می شود.

رحیمی نیا اظهار داشت: در سال جاری کمک هزینه تحصیلی به طلاب علوم دینی طی دو دوره پنج ماهه به حساب آنان واریز می شود.

وی بیان داشت: به سایر دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای آزاد، دولتی و پیام نور نیز در قالب هزینه های تحصیلی و شهریه کمکهایی پرداخت می شود.

کمک 30 میلیون ریالی مؤسسه عترت فاطمی برای تعمیر مسکن ایتام کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از کمک 30 میلیون ریالی مؤسسه عترت فاطمی برای تعمیرات مسکن ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: مؤسسه عترت فاطمی 155 نفر از ایتام سادات تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کهگیلویه را مورد حمایت خود قرار داده است.

رحیمی نیا افزود: این موسسه با هدف تکریم ایتام سادات و اهتمام در امداد رسانی و دستگیری از ایتام سادات تاکنون کمک های قابل توجهی به ایتام تحت حمایت این نهاد در خصوص ریشه کن کردن فقر در میان خانواده های ایتام انجام داده است.

وی اظهار داشت: در همین راستا این موسسه در راستای تعمیر مسکن یکی از ایتام بی سرپرست ساکن روستای کوشک دشمن زیاری از توابع این شهرستان، مبلغ 30 میلیون ریال اهدا کرد.

رحیمی نیا عنوان کرد: این موسسه چند ماه قبل نیز 10میلیون ریال برای تعمیر مسکن ایتام اهدا کرد.