ساماندهی و نصب پلاک ۳۸ دستگاه موتورسیکلت ریس در میناب طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر،صبح شنبه همزمان با هفته دولت، مراسم ساماندهی و نصب پلاک موتورسیکلت‌های ریس با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از فعالان ورزشی و اجتماعی در محل دهکده ورزشی فرشتگان میناب برگزار شد.



در این مراسم، ۳۸ دستگاه موتورسیکلت ریس تحت نظارت هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری استان و شهرستان و از طریق فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری کشور ساماندهی و برای هر دستگاه پلاک اختصاصی صادر و نصب شد.



علی بلاک، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میناب با تقدیر از پیگیری‌های اداره ورزش و جوانان در ساماندهی موتورسیکلت‌های شهرستان و اقدامات شهرداری میناب برای احداث مکان مناسب به‌عنوان پیست موتورسواری گفت : از موتورسواران درخواست دارم تا با رعایت قوانین و مقررات، زمینه توسعه این ورزش مهیج را فراهم کنند.



وی تأکید کرد: با توجه به ضرورت فعالیت قانونمند، برخورد با افراد متخلف نیز در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد و امیدواریم اجرای این طرح، آغاز مسیر قانونمند و ضابطه‌مند شدن فعالیت موتورسواران، به‌ویژه جوانان باشد.



حبیب‌الله سهرابی، شهردار میناب نیز از پیش‌بینی احداث پیست موتورسواری مسابقه در دهکده ورزشی فرشتگان خبر داد و بیان داشت : با توجه به اینکه فاز نخست این مجموعه در آستانه بهره‌برداری است، امیدواریم با ایجاد فضایی مناسب و ایمن، خانواده‌ها نیز در کنار فرزندان خود حضور داشته باشند و این مجموعه در روزهای پایانی هفته مورد استفاده جوانان موتورسوار قرار گیرد.



سرهنگ محمد مهدی جرینی، فرمانده پلیس راهور میناب نیز از برگزاری کلاس‌های توجیهی برای موتورسواران در روزهای آینده خبر داد و افزود : نحوه استفاده از موتورسیکلت‌های مذکور و زمان و مکان مجاز فعالیت به موتورسواران آموزش داده خواهد شد و رعایت قوانین می‌تواند زمینه‌ساز رونق و استمرار این رشته ورزشی باشد.



متقی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب نیز با اشاره به ساماندهی ۳۸ دستگاه موتورسیکلت ریس اظهار کرد: برای هر یک از این موتورسیکلت‌ها پلاک اختصاصی با درج تصویر موتورسوار صادر و نصب شده است که این اقدام گامی مهم در مسیر شناسایی، ساماندهی و توسعه حرفه‌ای و قانونمند این رشته ورزشی در شهرستان میناب محسوب می‌شود.



وی افزود: هدف از این طرح، هدایت ظرفیت و علاقه جوانان به مسیر قانونی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت ورزشی و فراهم کردن زمینه توسعه ورزش موتورسواری در شهرستان است.