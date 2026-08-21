امام جمعه اهل سنت کرمانشاه: پیامبر اسلام رمز وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه با اشاره به فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص)، اظهار کرد: رسول اکرم (ص) بزرگ و سرور فرزندان آدم و پیامبر رحمت و هدایت برای جهانیان است.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) به عنوان خاتم پیامبران، الگویی برای همه بشریت و به ویژه امت اسلامی است و آمدن ایشان زمینه‌ساز اقامه حق، خیر و عدالت در جامعه و دوری از ظلم، دشمنی و تعدی به دیگران شد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به بشارت پیامبران پیشین درباره ظهور پیامبر اسلام (ص) گفت: حضرت عیسی (ع) در قرآن کریم آمدن پیامبری پس از خود را بشارت داده و نام او را احمد بیان کرده است؛ از این رو پیامبر اسلام (ص) حلقه اتصال و رمز وحدت میان ادیان الهی به شمار می‌رود.

ماموستا مرادی با بیان اینکه فضائل و جایگاه اهل بیت (ع) از وجود مبارک پیامبر اسلام (ص) سرچشمه گرفته است، ادامه داد: محبت پیامبر اکرم (ص) و خاندان ایشان به دلیل مقام والای عبودیت و بندگی آن حضرت، بر مؤمنان واجب است.

وی تصریح کرد: در قرآن کریم آیات متعددی درباره رسالت پیامبر، نزول وحی، اخلاق و صفات بلند ایشان نازل شده و خداوند از آن حضرت با عناوینی همچون احمد، ناصح، امین، بشیر، خاتم‌النبیین، رحمة للعالمین، رئوف و رحیم و سراج منیر یاد کرده است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در ادامه با اشاره به هفته وحدت، بر ضرورت همبستگی مسلمانان تأکید کرد و گفت: مسلمانان با وجود خدای واحد، پیامبر واحد، قرآن واحد و قبله واحد باید در کنار یکدیگر همچون بنایی مستحکم قرار گیرند و از اختلاف و تفرقه دوری کنند.

ماموستا مرادی افزود: اختلاف و تفرقه می‌تواند زمینه‌ساز تکفیر، توهین، تبعیض، قتل و کشتار در میان امت اسلامی شود، در حالی که چنین رفتارهایی از دیدگاه شریعت حرام است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت در جهان اسلام اظهار کرد: مسلمانان باید در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی وحدت و انسجام داشته باشند و با ایجاد هماهنگی و همبستگی، زمینه بازگشت عزت و اقتدار امت اسلامی را فراهم کنند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به پیامدهای تاریخی اختلاف میان مسلمانان گفت: بررسی تجربه تلخ اختلافات مذهبی، فقهی، کلامی، سلوکی و سیاسی در طول ۱۵ قرن می‌تواند چراغ راهی برای حرکت به سمت خیر، امنیت و قدرت در جهان اسلام باشد.

ماموستا مرادی در پایان با استناد به آیه ۱۰۵ سوره آل‌عمران درباره پرهیز از تفرقه، خاطرنشان کرد: اختلاف و پراکندگی موجب ضعف و شکست امت اسلامی در دنیا و آخرت می‌شود و مسلمانان باید با تکیه بر سیره پیامبر اکرم (ص) و مشترکات دینی، مسیر وحدت و همبستگی را دنبال کنند.