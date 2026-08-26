سوئد از یک پهپاد رزمی بدون خلبان رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساب، پرنده‌ای بدون سرنشین که برای همکاری با جنگنده‌های سرنشین‌دار و انجام مأموریت‌های پرخطر طراحی شده است.

ساب این پهپاد را در جریان نمایشگاه هوایی نیروهای مسلح سوئد در پایگاه هوایی مالمِن در شهر لینکöping به نمایش گذاشت. A۳-۰۰۱ بخشی از ایده این شرکت برای نسل آینده سامانه‌های رزمی هوایی است؛ سامانه‌ای که در آن هواپیماهای سرنشین‌دار و بدون سرنشین به‌صورت یکپارچه با یکدیگر همکاری می‌کنند.

طراحی این پرنده بر سطح مقطع راداری پایین، خودمختاری بالا و قابلیت فعالیت در محیط‌های به‌شدت دفاع‌شده متمرکز است. ساب می‌گوید A۳-۰۰۱ می‌تواند برای مأموریت‌هایی مانند جنگ الکترونیک، سرکوب پدافند هوایی دشمن و حملات دقیق مورد استفاده قرار گیرد.

این پهپاد در قالب مفهوم «هم‌پرواز رزمی» (Collaborative Combat Aircraft) توسعه می‌یابد؛ به این معنا که می‌تواند در کنار جنگنده‌هایی مانند گریپن فعالیت کند و بخشی از مأموریت‌های پرخطر را بدون به خطر انداختن جان خلبان انجام دهد.

ساب اعلام کرده است که در حال حاضر در مرحله توسعه فناوری‌های نسل بعدی هواگردهای رزمی قرار دارد و قصد دارد پیش از سال ۲۰۳۰، نمونه‌های آزمایشی بدون سرنشین با ویژگی‌های مشابه جنگنده‌ها را به پرواز درآورد. با این حال، A۳-۰۰۱ مشخصاً یک طرح مفهومی متعلق به خود ساب است که در صورت تصمیم سوئد برای ادامه این مسیر، می‌تواند مبنای یک سامانه عملیاتی در اواسط دهه ۲۰۳۰ قرار گیرد.

گزارش‌های تخصصی درباره این طرح، A۳-۰۰۱ را یک پهپاد رزمی مافوق صوت با طراحی کم‌مشاهده توصیف کرده‌اند که برای عملیات در کنار جنگنده‌های سرنشین‌دار و دیگر سامانه‌های شبکه‌ای در نظر گرفته شده است.