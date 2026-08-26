به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر دو روزه خود به استان لرستان و همزمان با هفته دولت، صبح چهارشنبه از مجموعه پروژه‌های گردشگری و عمرانی در دست اقدام در محدوده قلعه تاریخی فلک‌الافلاک خرم‌آباد بازدید کرد.

اجرای پنج پروژه در محدوده فلک‌الافلاک

بر اساس این گزارش، پنج پروژه مهم در محوطه داخلی و پیرامونی مجموعه فلک‌الافلاک در حال اجراست که از جمله آنها می‌توان به پیاده‌راه افلاک، کنارگذر افلاک، پل خیرساز قاضی و الحاق محوطه سابق سپاه به مجموعه فلک‌الافلاک اشاره کرد.

این طرح‌ها با هدف ساماندهی و ارتقای وضعیت فضای پیرامونی و داخلی این مجموعه تاریخی در حال اجرا هستند.

ساماندهی محوطه متناسب با ظرفیت گردشگری

هدف از اجرای پروژه‌های پیرامونی فلک‌الافلاک، ایجاد و ساماندهی فضایی متناسب با ظرفیت‌های گردشگری این مجموعه و ارتقای شرایط دسترسی و حضور گردشگران عنوان شده است.

همچنین در بخش داخلی مجموعه نیز برنامه‌هایی برای متناسب‌سازی فضا با قدمت، پیشینه تاریخی و جایگاه فرهنگی قلعه فلک‌الافلاک در حال پیگیری است.

بنابراین گزارش،قلعه فلک‌الافلاک از مهم‌ترین آثار تاریخی خرم‌آباد و یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی لرستان به شمار می‌رود. ساماندهی عرصه و حریم این اثر و توسعه زیرساخت‌های گردشگری پیرامون آن، طی سال‌های اخیر از محورهای مورد توجه مدیریت استان و دستگاه‌های متولی میراث‌فرهنگی بوده است.

اجرای پروژه‌هایی همچون پیاده‌راه و کنارگذر افلاک و همچنین الحاق برخی اراضی و فضاهای پیرامونی به مجموعه، با هدف ایجاد یک پهنه گردشگری منسجم در اطراف قلعه دنبال می‌شود تا ضمن حفاظت از این اثر تاریخی، زمینه بهره‌برداری مناسب‌تر گردشگری از ظرفیت فلک‌الافلاک فراهم شود.

فلک‌الافلاک به‌عنوان یکی از نمادهای تاریخی و گردشگری خرم‌آباد، در مرکز این شهر قرار دارد و ساماندهی پیرامون آن می‌تواند در توسعه گردشگری شهری و افزایش ماندگاری گردشگران در لرستان نقش داشته باشد.