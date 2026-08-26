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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۲

دوره آموزش مقدماتی روایت‌نویسی ویژه منطقه «بلوچستان» برگزار می‌شود

دوره آموزش مقدماتی روایت‌نویسی ویژه منطقه «بلوچستان» برگزار می‌شود

زاهدان- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری دوره آموزش مقدماتی روایت‌نویسی با عنوان «راویار» ویژه علاقه‌مندان منطقه بلوچستان خبر داد.

مصطفی سیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره آموزش مقدماتی روایت‌نویسی با عنوان «راویار» ویژه علاقه‌مندان منطقه بلوچستان خبر داد و گفت: این دوره با هدف آموزش اصول روایت‌نویسی و شناسایی و پرورش استعدادهای بومی برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در این دوره، مباحثی همچون اهمیت و ماهیت روایت هنری، شیوه نگارش روایت، موضوع‌شناسی و سوژه‌یابی و بررسی روایت‌های برجسته به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود و آموزش‌ها همراه با تمرین‌های عملی خواهد بود.

وی افزود: دوره «راویار» به‌صورت مجازی و در قالب ۱۰ جلسه دوساعته، طی دو روز در هفته برگزار می‌شود و افراد برگزیده پس از پایان دوره می‌توانند زیر نظر مجموعه «ترانگ» وارد عرصه نویسندگی حرفه‌ای شوند.

دوره آموزش مقدماتی روایت‌نویسی ویژه منطقه بلوچستان برگزار می‌شود

سیاسر ادامه داد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دوره تا پنجشنبه پنجم شهریورماه فرصت دارند و هزینه شرکت در دوره ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام عدد «۳۰» را به شماره ۰۹۲۲۸۳۲۷۳۱۴ ارسال کنند یا از طریق نشانی @teranag_ad اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای آشنایی بیشتر با روایت‌نویسی و محتوای آموزشی این حوزه می‌توانند به رسانه مجموعه «ترانگ» با نشانی @teranag_ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6928120

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