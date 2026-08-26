مصطفی سیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره آموزش مقدماتی روایتنویسی با عنوان «راویار» ویژه علاقهمندان منطقه بلوچستان خبر داد و گفت: این دوره با هدف آموزش اصول روایتنویسی و شناسایی و پرورش استعدادهای بومی برگزار میشود.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در این دوره، مباحثی همچون اهمیت و ماهیت روایت هنری، شیوه نگارش روایت، موضوعشناسی و سوژهیابی و بررسی روایتهای برجسته به شرکتکنندگان آموزش داده میشود و آموزشها همراه با تمرینهای عملی خواهد بود.
وی افزود: دوره «راویار» بهصورت مجازی و در قالب ۱۰ جلسه دوساعته، طی دو روز در هفته برگزار میشود و افراد برگزیده پس از پایان دوره میتوانند زیر نظر مجموعه «ترانگ» وارد عرصه نویسندگی حرفهای شوند.
سیاسر ادامه داد: علاقهمندان برای ثبتنام در این دوره تا پنجشنبه پنجم شهریورماه فرصت دارند و هزینه شرکت در دوره ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: متقاضیان میتوانند برای ثبتنام عدد «۳۰» را به شماره ۰۹۲۲۸۳۲۷۳۱۴ ارسال کنند یا از طریق نشانی @teranag_ad اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای آشنایی بیشتر با روایتنویسی و محتوای آموزشی این حوزه میتوانند به رسانه مجموعه «ترانگ» با نشانی @teranag_ir مراجعه کنند.
نظر شما