به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری صبح چهارشنبه در جریان بازدید از مجموعه پروژه‌های گردشگری فلک‌الافلاک خرم‌آباد، ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: حامل سلام رئیس‌جمهور به مردم نجیب لرستان در هفته دولت هستیم و توفیقی شد که برای سومین بار در خدمت مردم این استان باشیم.

فلک‌الافلاک نماد تحول در خرم‌آباد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به مجموعه طرح‌های در حال اجرای محدوده فلک‌الافلاک، گفت: مجموعه طرح‌های گردشگری افلاک، نماد اراده مدیریت استان برای تغییر چهره شهر و بهبود اقتصاد لرستان است.

وی افزود: این طرح، اقدامی بزرگ و ارزنده محسوب می‌شود و آثار و برکات آن در حوزه گردشگری، نه‌تنها در سطح استان، بلکه برای مردم ایران و گردشگران و بازدیدکنندگان از سراسر جهان قابل مشاهده خواهد بود.

فلک‌الافلاک سرمایه تمدنی ایران است

صالحی‌امیری با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی قلعه فلک‌الافلاک، خاطرنشان کرد: فلک‌الافلاک اعتبار ایران و لرستان و بخشی از سرمایه تمدنی ما در جهان امروز است.

وی ادامه داد: تلاش استاندار لرستان، شهرداری و دیگر مجموعه‌های دست‌اندرکار برای اجرای طرح‌های مرتبط با این مجموعه تاریخی قابل تقدیر است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابراز امیدواری کرد با تکمیل طرح‌های پیش‌بینی‌شده در محدوده فلک‌الافلاک، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این مجموعه بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی و گردشگری استان لرستان قرار گیرد.