افتتاح ۱۰۰ طرح گردشگری در کشور طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح امروز چهارشنبه در جریان سفر به لرستان و در حاشیه بازدید از طرح پیرامونی قلعه فلک الافلاک در جمع خبرنگاران گفت: حضور در این استان برای من افتخار بزرگی است.
وی با اشاره به انتخاب لرستان برای حضور در چارچوب تقسیم کار اعضای دولت در هفته دولت، تصریح کرد: در سراسر کشور اعضای دولت در استانهای مختلف حضور پیدا کردهاند و من نیز برای بررسی مسائل و ظرفیتهای لرستان به این استان سفر کردهام.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اقدامات انجامشده در لرستان تصریح کرد: ارادهای جدی در مدیریت استان، استاندار و مجموعه مدیریتی و اجرایی لرستان شکل گرفته است و این عزم و انگیزه میتواند منشأ تحولات بزرگی در استان باشد.
صالحی امیری ادامه داد: آنچه امروز در لرستان در حال شکلگیری است، یک حرکت بزرگ برای آینده استان است و مردم لرستان، مردم ایران و گردشگران خارجی در آینده نزدیک آثار این تحول را خواهند دید.
وی با بیان اینکه در هفته دولت بیش از ۱۰۰ طرح در حوزه گردشگری به بهرهبرداری میرسد که بخش قابل توجهی از آنها شامل هتلها و اقامتگاههاست، یادآور شد: افتتاح این طرحها ظرفیت اقامتی و خدماتی کشور را افزایش خواهد داد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی و گردشگری لرستان گفت: اعتبار لرستان، اعتبار ایران است و میراث فرهنگی و ظرفیتهای گردشگری این استان یکی از سرمایههای ارزشمند کشور در جهان امروز به شمار میرود.
صالحی امیری با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری لرستان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که امروز در مسیر توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای استان انجام شود، در آینده با حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی آثار و دستاوردهای خود را نشان خواهد داد.
وی همچنین با قدردانی از تلاش مجموعه دولت در جریان جنگ گفت: در آن ایام، همه همکاران دولت در سراسر کشور در کنار مردم حضور داشتند و تلاش کردیم تا حد امکان به نیازها و مطالبات مردم پاسخ داده شود.
نظر شما