به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله منطقهای جشنواره بازیهای بومیمحلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «بازیهای بومی، هویت ملی» و با هدف احیای میراث فرهنگی، تقویت هویت بومی و ایجاد نشاط اجتماعی، شهریور سال ۱۴۰۵ همزمان با هفته وحدت در پنج منطقه کشور برگزار میشود. این جشنواره در امتداد طرح ملی «بازیکا» و ویژه کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۸ سال عضو مراکز سیار روستایی و شهری کانون پرورش فکری طراحی و اجرا شده است.
بر اساس تقسیمبندی انجامشده، استانهای کشور در پنج منطقه ساماندهی شدهاند تا زمینه اجرای منسجم و گسترده بازیهای بومیمحلی در سراسر کشور فراهم شود. استانهای آذربایجان شرقی، مازندران، همدان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد میزبان مرحله منطقهای این جشنواره خواهند بود.
فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هدف از اجرای این جشنواره را احیا و ترویج بازیهای بومی و محلی، تقویت هویت فرهنگی نسل جدید، افزایش مشارکت مردمی، ایجاد شور و نشاط و شناسایی استعدادها و ظرفیتهای محلی عنوان کرد.
او افزود: علاوه بر کودکان و نوجوانان، زمینه مشارکت خانوادهها و اهالی روستا نیز در اجرای این بازیها فراهم شده است.
فلاح، بازی را یکی از ابزارهای مؤثر تربیتی دانست و گفت: طرح «بازیکا» از جمله اقدامهای کانون برای ترویج فرهنگ بازی به عنوان یک واسطه تربیتی است.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری همچنین از نهادها و سازمانهایی که اهداف خود را همراستا با این جشنواره میدانند دعوت کرد تا در برگزاری هرچه بهتر این رویداد فرهنگی با کانون همکاری کنند.
به گفته معاون فرهنگی کانون، مرحله نخست این رویداد در ۱۳۱ مرکز سیار روستایی و شهری در ۲۹ استان اجرا و بیش از ۸۱۶ بازی در روستاها شناسایی و اجرا شده است که از این میان ۵۰۶ بازی به مرحله استانی راه یافتهاند.
او، خاطرنشان کرد: در مرحله استانی نیز ۴۶۹۳ کودک و نوجوان مشارکت داشتهاند و در پایان بیش از ۴۳ بازی به مرحله منطقهای راه یافته است. این بازیها با حضور ۳۹۲ نفر از اعضای مراکز سیار روستایی و شهری کانون در مرحله منطقهای و در استانهای میزبان اجرا خواهد شد.
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