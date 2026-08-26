به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود اسدی صبح چهارشنبه در دیدار با فرمانده، جانشین و مسئول عقیدتی فرماندهی انتظامی شهرستان ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه فرماندهی انتظامی در تأمین نظم و امنیت شهرستان، با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت اتخاذ رویکردی منطقی، هوشمندانه، کارشناسی و متناسب با اقتضائات اجتماعی در حوزه امنیت اجتماعی تأکید کرد.

وی بیان کرد: در موضوع عفاف و حجاب باید ضمن پایبندی به قانون و ارزش‌های جامعه، از ظرفیت افراد خوش‌فکر، خلاق و توانمند استفاده کرد و برنامه‌های این حوزه را متناسب با فرهنگ و شرایط شهرستان بومی‌سازی کرد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیلم با تأکید بر اینکه نباید ناهنجاری‌های اجتماعی و بی‌حجابی در جامعه به امری عادی تبدیل شود، افزود: امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب صرفاً یک موضوع انتظامی نیست؛ بلکه نیازمند کار فرهنگی، اقناع، آموزش، مطالبه‌گری اجتماعی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی نیز در چارچوب قانون، نقش مهمی در صیانت از امنیت اجتماعی و پیشگیری از عادی‌شدن ناهنجاری‌ها بر عهده دارد.