به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، صبح چهارشنبه، در حاشیه بازدید اعضای شورای تأمین و جمعی از خبرنگاران از پروژههای عمرانی نسیمشهر اظهار کرد: پنج پروژه مدرسهسازی که در تعهد شهرداری قرار دارد، بهطور میانگین حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش میکنیم این طرحها در دهه فجر به بهرهبرداری برسند.
فرماندار بهارستان افزود: همزمان با ایام باقیمانده هفته دولت، ۱۲۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در شهرستان بهارستان افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به کمبود سرانه آموزشی در شهرستان ادامه داد: یکی از مهمترین نیازهای بهارستان، توسعه فضاهای آموزشی است و نهضت مدرسهسازی با تأکید دولت و استانداری تهران در اولویت قرار گرفته است.
شرفی بیان کرد: در همین راستا، شهرداریهای شهرستان مکلف شدهاند ظرفیتهای خود را برای ساخت و تکمیل مدارس به کار بگیرند تا بخشی از کمبود فضای آموزشی برطرف شود.
وی همچنین از احداث مدرسه استثنایی در نسیمشهر خبر داد و گفت: پیش از این خانوادههای دارای دانشآموزان با نیازهای ویژه ناچار بودند فرزندان خود را برای تحصیل به اسلامشهر و رباطکریم منتقل کنند و احداث این مدرسه یکی از نیازهای مهم منطقه است.
فرماندار بهارستان با بیان اینکه شهرستان همچنان با کمبود قابل توجه فضای آموزشی مواجه است، اظهار کرد: برای خروج مدارس از وضعیت دوشیفته، حدود ۱۲۰ مدرسه جدید مورد نیاز است و تعهدات شهرداریها برای ساخت و تحویل مدارس به آموزش و پرورش در حال پیگیری است.
شرفی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی از اولویتهای اصلی شهرستان است و تلاش میکنیم با همراهی شهرداریها و دستگاههای اجرایی، روند ساخت و بهرهبرداری از مدارس با سرعت بیشتری دنبال شود.
نظر شما