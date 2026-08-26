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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

پیرصالحی: در تأمین بسیاری از داروهای پیشرفته وابستگی کمتری داریم

پیرصالحی: در تأمین بسیاری از داروهای پیشرفته وابستگی کمتری داریم

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: شکل‌گیری و رشد صنعت زیست‌فناوری کشور موجب شده که در تأمین بسیاری از داروهای پیشرفته، وابستگی کمتری داشته باشیم.

به گزارش حبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز، با اشاره به نقش مؤثر جامعه پزشکی و داروسازی در تاب‌آوری نظام سلامت کشور، اظهار داشت: در شرایط سخت، همه بخش‌های نظام سلامت با تمام توان در میدان بودند تا کشور آسیب کمتری ببیند و مردم با رنج و مشکلات کمتری مواجه شوند.

وی با بیان اینکه در مقاطع دشوار، بیمارستان‌ها، کارخانه‌های داروسازی و بخش‌هایی از زنجیره تأمین و ارائه خدمات سلامت نیز آسیب دیدند، افزود: با وجود همه این فشارها، خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد و تولید، توزیع و ارائه خدمات در حوزه سلامت با تلاش شبانه‌روزی فعالان این عرصه ادامه یافت.

رئیس سازمان غذا و دارو با گرامیداشت یاد شهدای حوزه سلامت اظهار کرد: در این مسیر، تعدادی از همکاران ما در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شبکه توزیع، در حالی که مشغول خدمت‌رسانی بودند، به شهادت رسیدند و یاد و خاطره همه این عزیزان را گرامی می‌داریم.

پیرصالحی، تاب‌آوری نظام سلامت کشور را حاصل تلاش جمعی فعالان این حوزه و نتیجه سال‌ها آموزش، تجربه و انتقال دانش از سوی استادان و پیشکسوتان دانست و گفت: استادان ما در سال‌های گذشته، دانش و تجربه‌ای را به نسل‌های مختلف منتقل کردند که امروز آثار آن را در میدان عمل و توان کشور برای عبور از شرایط سخت مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به توانمندی‌های صنعت داروسازی کشور افزود: امروز بخش عمده داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و در حوزه داروهای پیشرفته و زیست‌فناورانه نیز طی دو دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم. شکل‌گیری و رشد صنعت زیست‌فناوری کشور موجب شده است که در تأمین بسیاری از داروهای پیشرفته، وابستگی کمتری داشته باشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر این زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها در کشور ایجاد نشده بود، امروز در تأمین داروهای زیست‌فناورانه با مشکلات بسیار بیشتری مواجه می‌شدیم و برای تأمین این داروها ناچار بودیم هزینه‌های ارزی بسیار بیشتری پرداخت کنیم. این دستاورد، نتیجه تلاش سال‌ها پژوهشگران، استادان، دانشگاهیان و فعالان صنعت دارو است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران در دانش پزشکی و داروسازی گفت: ایران همواره از جایگاه برجسته‌ای در دانش پزشکی برخوردار بوده و نام‌هایی چون محمد بن زکریای رازی و ابوعلی سینا، گواه روشنی بر این پیشینه ارزشمند هستند. امروز نیز باید با تکیه بر این سرمایه علمی و تاریخی و با استفاده از ظرفیت استادان، دانشگاه‌ها و صنایع کشور، برای رسیدن به جایگاه واقعی ایران در حوزه پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی تلاش کنیم.

پیرصالحی تأکید کرد: دستیابی به جایگاه شایسته کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کاملاً دست‌یافتنی است و با وجود ظرفیت علمی، نیروی انسانی متخصص، تجربه و توان تولیدی موجود، می‌توان با هم‌افزایی همه بخش‌ها مسیر پیشرفت را با قدرت بیشتری ادامه داد.

کد مطلب 6928178
حبیب احسنی پور

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