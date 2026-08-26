به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی صبح چهارشنبه با تشریح برنامه‌های هفته دولت در شهرستان سلسله به رسانه‌ها اظهار کرد: در این ایام ۶۰ طرح عمرانی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف آماده بهره‌برداری شده است که بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی، خدماتی و اقتصادی شهرستان را پوشش می‌دهد.

وی افزود: از مجموع طرح‌های قابل افتتاح، ۵۹ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۹۶ میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، آموزش و پرورش، نوسازی و تجهیز مدارس، برق، کمیته امداد امام خمینی (ره)، آبرسانی و جهاد کشاورزی اجرا شده است.

اشتغال ۵۲۹ نفر با اجرای طرح‌های عمرانی

فرماندار سلسله با اشاره به آثار اشتغال‌زایی پروژه‌های عمرانی شهرستان گفت: اجرای این طرح‌ها در مراحل ساخت و پس از بهره‌برداری، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۵۲۹ نفر را فراهم کرده است.

ملکی صادقی ادامه داد: برای تأمین منابع مالی و اجرای برخی از این پروژه‌ها از ظرفیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی استفاده شده و همکاری و مشارکت مجموعه‌های مختلف در تکمیل طرح‌های مورد نیاز شهرستان نقش مؤثری داشته است.

وی به نقش قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در اجرای برخی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت در پیشبرد و تکمیل طرح‌هایی همچون پروژه‌های آبرسانی روستایی مؤثر بوده و به تسریع روند خدمت‌رسانی به مناطق نیازمند کمک کرده است.

بهره‌برداری از طرح اقتصادی ۱۴۰ میلیارد تومانی

فرماندار سلسله همچنین از افتتاح یک طرح اقتصادی در حوزه گردشگری همزمان با هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: با افتتاح این طرح، برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد و انتظار می‌رود اجرای آن در رونق صنعت گردشگری، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان تأثیرگذار باشد.

ملکی صادقی مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای ۶۰ طرح عمرانی و اقتصادی شهرستان سلسله را ۳۳۶ میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها، افزایش سطح خدمات عمومی، محرومیت‌زدایی و تقویت زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در شهرستان اجرا شده‌اند.

تأکید بر اطلاع‌رسانی شفاف دستاوردهای دولت

فرماندار سلسله در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تبیین دستاوردها و خدمات دولت برای مردم تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه گزارش شفاف، دقیق و مستند از اقدامات انجام‌شده است.

وی افزود: مردم باید در جریان روند اجرای پروژه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و نتایج حاصل از طرح‌های مختلف قرار گیرند و اقدامات صورت‌گرفته برای رفع مشکلات و توسعه مناطق مختلف به شکل صحیح و مؤثر برای افکار عمومی تشریح شود.

ملکی صادقی هفته دولت را فرصتی برای مرور عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تبیین دستاوردهای دولت دانست و اظهار کرد: این ایام فرصت مناسبی است تا پروژه‌هایی که با هدف پاسخگویی به نیازهای مردم و رفع مشکلات شهرستان اجرا شده‌اند، معرفی و آثار و نتایج آنها برای شهروندان تشریح شود.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تکمیل طرح‌های اثرگذار

فرماندار سلسله خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم رویکرد خود را بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تکمیل طرح‌های اثرگذار و مورد نیاز مردم قرار داده است.

وی گفت: بهره‌برداری از این ۶۰ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت، بخشی از اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، افزایش خدمات عمومی، محرومیت‌زدایی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان سلسله است و می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های جدید و حرکت شتابان‌تر شهرستان در مسیر توسعه و آبادانی باشد.