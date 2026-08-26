فرمانده انتظامی کردستان: ۴۸۵ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از اجرای طرح گسترده ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مقابله با قاچاقچیان، خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف مقابله با عوامل تهدیدکننده امنیت اجتماعی و صیانت از بنیان خانواده در مدت چهار روز اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با مشارکت انتظامی شهرستان‌ها، عملیات پاکسازی ۷۲ محله را در دستور کار قرار دادند و در جریان این اقدامات، ۴۸۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۶۶ نفر از خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

الهی همچنین جمع‌آوری معتادان متجاهر را از دیگر محورهای این طرح عنوان کرد و گفت: در این عملیات ۳۱ نفر از معتادان متجاهر دستگیر و برای نگهداری و درمان به مراکز مربوطه منتقل شدند.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با مواد مخدر یکی از اولویت‌های پلیس در حوزه ارتقای امنیت اجتماعی است، خاطرنشان کرد: حفظ بنیان خانواده، تأمین امنیت و صیانت از سلامت مردم از مهم‌ترین مأموریت‌های پلیس به شمار می‌رود.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان تأکید کرد: پلیس در چارچوب قانون با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی و هرگونه هنجارشکنی برخورد قاطع خواهد داشت.