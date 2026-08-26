دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه در چگنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شاپور گراوند در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت منزل و اموال دولتی در سطح شهرستان چگنی، شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

شناسایی سارق با اقدامات اطلاعاتی پلیس

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پلیسی، موفق شدند هویت یک سارق را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی و هدفمند، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

کشف اموال مسروقه از مخفیگاه متهم

گراوند بیان کرد: در جریان تحقیقات پلیسی، متهم به دو فقره سرقت اعتراف کرد.

وی افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه این سارق نیز مقادیری قابل توجه از اموال مسروقه را کشف کردند که پس از انجام مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آنها انجام خواهد شد.

معرفی متهم به دستگاه قضائی

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

گراوند با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با سرقت و افزایش امنیت در سطح شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.