«در گلوی ساعت شنی» کتاب برگزیده شورای کتاب کودک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه شعر «در گلوی ساعت شنی» سروده محسن حسینی، شاعر و مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، در ارزیابی آثار شورای کتاب کودک به عنوان یکی از کتابهای برگزیده بخش شعر معرفی شد.
این مجموعه با تصویرگری تهمینه رنجبر و از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
در بخش شعر، علاوه بر «در گلوی ساعت شنی»، دو اثر «سی شعر عطار» سروده حمیدرضا توکلی از انتشارات شهر قلم و «زیر این طاق کبود» سروده اسدالله شعبانی از انتشارات کیوی نیز به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.
اهدای نشان «ماهی سیاه کوچولو» به شاعر لرستانی
بر اساس اعلام شورای کتاب کودک، لوح برگزیده و نشان «ماهی سیاه کوچولو» به محسن حسینی، مربی کانون پرورش فکری استان لرستان و سراینده مجموعه «در گلوی ساعت شنی» اهدا شده است.
داوران بخش شعر این دوره شامل جمالالدین اکرمی، جمیله سنجری، آتوسا صالحی، مریم عزیزی و ناهید معتمدی، این مجموعه را به دلیل برخورداری از ویژگیهای ادبی و زبانی و نگاه متفاوت به موضوعات پیرامون مخاطب، شایسته عنوان برگزیده دانستهاند.
تخیل و تصویرسازی؛ از ویژگیهای اثر برگزیده
داوران در ارزیابی خود، بهرهگیری از تخیل و استعاره، استفاده از تصاویر ذهنی، زبان عاطفی و صیقلخورده و موسیقی درونی روان و هماهنگ اشعار را از نقاط قوت «در گلوی ساعت شنی» عنوان کردهاند.
موجز بودن شعرها، پرهیز از حشو، تصویرسازی غنی و ایجاد زمینه برای برانگیختن کنجکاوی مخاطب نیز از دیگر ویژگیهایی است که در ارزیابی این اثر مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین به گفته داوران، ضربه پایانی برخی شعرهای این مجموعه، امکان برداشتهای متفاوت و تأویلپذیر را برای خواننده فراهم میکند و به عمق و جذابیت اثر میافزاید.
انتخاب ۲۴ اثر برگزیده و شایسته تقدیر
شورای کتاب کودک هر سال با بررسی آثار منتشرشده در حوزه کودک و نوجوان، تعدادی از کتابها را در گروههای مختلف به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر معرفی میکند.
در فرایند داوری آثار سال ۱۴۰۳، ۱۵ گروه بررسی آثار را بر عهده داشتند که ۹ گروه اقدام به معرفی آثار کردند. در نهایت، ۱۱ اثر عنوان برگزیده و ۱۳ اثر نیز عنوان شایسته تقدیر را به دست آوردند.
این آثار در حوزههایی همچون کتابهای تصویری، داستان، ادبیات کهن، ادبیات نمایشی، شعر، دانش اجتماعی، زندگینامه، علوم، هنر و بازی و سرگرمی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
به آثار برگزیده لوح و نشان «ماهی سیاه کوچولو» و به آثار شایسته تقدیر نیز لوح تقدیر اهدا شد؛ افتخاری که این بار نام یک شاعر و مربی لرستانی را در میان برگزیدگان یکی از رویدادهای معتبر حوزه ادبیات کودک و نوجوان کشور قرار داد.
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