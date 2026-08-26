به گزارش خبرنگار مهر، به همت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش، سمپوزیوم علمی «شرقشناسی بدون ایرانشناسی؛ امکان یا امتناع؟» روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، در خانه حکمت ایرانیان در وین برگزار میشود.
این سمپوزیوم با حضور و مشارکت جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات شرقشناسی، ایرانشناسی، فلسفه و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد و ریاست آن را پروفسور رودیگر لولکر، از شرق شناسان برجسته اتریش بر عهده خواهد داشت.
هدف اصلی این سمپوزیوم، گفتوگوی علمی آزاد و انتقادی درباره نقشههای علمی شرقشناسی و جایگاه ایران و ایرانشناسی در شکلگیری، تحول و آینده این حوزه است.
پرسش محوری سمپوزیوم این است که آیا میتوان از «شرقشناسی» بهعنوان یک حوزه علمی مستقل سخن گفت، بدون آنکه ایرانشناسی و شناخت تاریخ، فرهنگ، زبان، اندیشه و تمدن ایران فارغ از جانبداری های سیاسی و غیرعلمی، در کانون توجه قرار داشته باشد؟
در این سمپوزیوم، دیدگاهها و پاسخهای شماری از استادان و صاحبنظران برجسته که پیشتر در اختیار دبیرخانه سمپوزیوم قرار گرفته است، ارائه و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
از جمله این صاحبنظران میتوان به پروفسور سید حسین نصر، استاد غلامرضا اعوانی، دکتر ژاله آموزگار، پروفسور رودیگر لولکر، پروفسور ایان آلموند و دکتر نصرتالله رستگار اشاره کرد.
قرار است دیدگاههای ارائهشده در این نشست، زمینهای برای گفتوگویی علمی و میانرشتهای درباره نسبت شرقشناسی با ایرانشناسی، تحولات مفهومی و روششناختی مطالعات شرق، و نقش ایران در بازتعریف این حوزه فراهم آورد. در این سمپوزیوم، سخنرانیهایی هم از سوی دکتر رضا غلامی، دکتر ویکتور سابو و پروفسور نصرت الله رستگار ارائه خواهد شد.
برگزاری این سمپوزیوم، همچنین فرصتی برای بررسی این پرسش اساسی خواهد بود که آیا میتوان نقشههای علمی متنوع شرقشناسی را بدون جایگاه محوری و تعیینکننده ایرانشناسی ترسیم کرد، یا آنکه ایرانشناسی (با قرائتهای مختلف) یکی از مؤلفههای بنیادین و جداییناپذیر این نقشه علمی است؟
این سمپوزیوم در محل رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین)، برگزار خواهد شد.
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