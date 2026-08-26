اطلاعیه سپاه سیدالشهدا تهران درباره صدای انفجار احتمالی در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از اجرای عملیات خنثیسازی و امحای کنترلشده مهمات عملنکرده در محدوده پیرامونی شهرستان پاکدشت خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، این عملیات از ساعت ۱۰ تا ۱۶ امروز چهارشنبه انجام میشود و در جریان آن احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مجاور وجود دارد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که عملیات با رعایت کامل نکات فنی و ایمنی و توسط تیمهای خنثیسازی انجام میشود و شهروندان جای نگرانی ندارند.
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.
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