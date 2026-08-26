به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری روز چهارشنبه در بازدید از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و ۸۰ طرح در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با ارزش اعتباری حدود یک‌هزار و ۳۰۰ همت در دست اجرا است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت افزود: هم‌زمان با این ایام، ۱۰۷ طرح با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۲۳ همت در سطح کشور به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به طرح‌های در دست اجرای حریم قلعه فلک‌الافلاک تصریح کرد: فلک‌الافلاک اعتبار ایران و سرمایه‌ای جهانی است.

صالحی امیری یادآور شد: اقداماتی که امروز در پیرامون قلعه در حال اجراست صرفاً یک طرح عمرانی نیست، بلکه آغازی برای تحول اقتصادی در حوزه خدمات، اشتغال، حمل‌ونقل و صنایع‌دستی استان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه میراث‌فرهنگی باید به موجودی زنده و پویا در خدمت رفاه مردم تبدیل شود، گفت: ثبت جهانی دره خرم‌آباد با جدیت دنبال می‌شود و قلعه فلک‌الافلاک نیز در زمره ۳۰ طرح اولویت‌دار کشور قرار گرفته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تخصیص اعتباری ویژه به آثار تاریخی استان خبر داد و گفت: برای نخستین بار حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای حفاظت و مرمت پل‌های تاریخی لرستان اختصاص یافته است.

صالحی امیری همچنین با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به احیای بافت‌های تاریخی گفت: برای احیای بافت تاریخی بروجرد باید بسته تشویقی و سرمایه‌گذاری مشخصی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین شود تا خانه‌های تاریخی با تغییر کاربری به هتل‌بوتیک، اقامتگاه سنتی و بازارچه، ارزش اقتصادی پیدا کنند.

وی با ابراز خرسندی از تبدیل خرم‌آباد به یک کارگاه بزرگ عمرانی و گردشگری خاطرنشان کرد: با تداوم برنامه‌ریزی‌های فعلی، در پنج سال آینده چهره جدید و متحول‌شده‌ای از لرستان به کشور معرفی خواهد شد.