به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و همزمان با هفته دولت و با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، امنیتی و نظامی استان و شهرستان، اداره پزشکی قانونی شهرستان ایرانشهر افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

راه‌اندازی اداره پزشکی قانونی شهرستان ایرانشهر با هدف توسعه زیرساخت‌های خدمات تخصصی پزشکی قانونی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات مورد نیاز و تقویت پشتیبانی کارشناسی از فرآیند رسیدگی‌های قضایی انجام شده است.

این مجموعه در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده و دارای ۵۰۰ مترمربع زیربنا است.

برای احداث و تجهیز این مجموعه، از محل اعتبارات ملی و استانی در مجموع ۳۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

با بهره‌برداری از اداره پزشکی قانونی شهرستان ایرانشهر، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی این حوزه در منطقه افزایش یافته و زمینه تسریع در ارائه خدمات به مراجعان و کاهش ضرورت مراجعه شهروندان به سایر شهرستان‌ها فراهم می‌شود.

افتتاح این مجموعه در هفته دولت، اقدامی مؤثر در راستای تقویت زیرساخت‌های قضایی، ارتقای کیفیت خدمات تخصصی پزشکی قانونی و تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در شهرستان ایرانشهر و مناطق پیرامونی به شمار می‌رود.