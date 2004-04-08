آتوسا پوركاشيان چهارمين طلاي آسيا را به گردن آويخت

به گزارش خبرنگار"مهر" دارنده مدال طلاي جهاني 2000 اسپانيا در آخرين دور مسابقات قهرماني رده هاي سني آسيا كه صبح امروز در محل هتل المپيك تهران برگزار شد ، توانست با پيروزي مقابل مهر نوش موسوي ديگر شطرنجباز پرقدرت كشور مقام قهرماني اين مسابقات را از آن خود كند .

به اين ترتيب و در پايان مسابقات شطرنج رده هاي سني زير 16 و 18 سال آسيا كه با حضور34 شطرنجباز و به مدت يك هفته در تهران برگزار شد اين نتايج بدست آمد :

*در رده سني زير 16 سال : آتوسا پور كاشيان با 8 امتياز و پوئن شكني 5/47 قهرمان مسابقات شد . ماريان گومز از هند با 8 امتياز و پوئن شكني 5/45 دوم شد و ناديج كرايتكا از هند با امتياز 6 به مقام سوم رسيد .



* در رده سني زير 18 سال : وينوتنا از هند با 5/7 امتياز به مقام قهرماني رسيد ، كاراواده از هند با 7 امتياز دوم شد و درناوالي از هند با 5/6 امتياز سوم شد . در اين رده شهره بيات از ايران با 5 امتياز پنجم شد .

گفتني است اين مسابقات با حضور پنج كشور ايران ، هند ، قزاقستان ، ازبكستان و ويتنام در 9 رده سني به روش سوئيسي برگزار شد و براي نخستين بار سه داور زن به نام هاي روشنك طبري ، لاله مجيديان و رينا فقيه داوري بخش بانوان را برعهده داشتند .