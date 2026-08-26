به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسکندریان، رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز، امروز چهارشنبه چهارم شهریورماه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: فعالیتهای جهاد دانشگاهی البرز را میتوان در چهار حوزه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی بررسی کرد که در سال گذشته با وجود شرایط دشوار، تلاش شد مأموریتهای اصلی این مجموعه با کمترین آسیب دنبال شود.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی البرز افزود: یکی از مهمترین برنامههای ما جشنواره ملی امیرکبیر است که با هدف نهادینه کردن ارتباط میان دانشگاه و صنعت از طریق پایاننامههای دانشجویی برگزار میشود.
اسکندریان گفت: در سال ۱۴۰۴ و در پنجمین دوره این جشنواره حدود ۳۹۰ اثر از دانشگاههای مختلف کشور به دبیرخانه ارسال شد که با توجه به اینکه در خوشبینانهترین برآوردها تنها حدود دو درصد پایاننامههای کشور کارفرمامحور هستند، این میزان مشارکت نشاندهنده شکلگیری یک گفتمان جدید در حوزه پیوند دانشگاه و صنعت است.
رئیس جهاد دانشگاهی البرز ادامه داد: شورای سیاستگذاری جشنواره در سطح ملی با حضور رئیس جهاد دانشگاهی، معاونان پژوهشی وزارتخانههای مرتبط، رئیس بنیاد ملی نخبگان، رئیس بنیاد علمی ایران و مسئولان مختلف تشکیل شد و البرز نیز به عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره امیرکبیر انتخاب شد.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، اختتامیه پنجمین دوره جشنواره به تعویق افتاد، اما فرآیند ارزیابی آثار در حال انجام است و امیدواریم این دوره بهزودی برگزار شود و مقدمات دوره ششم نیز آغاز شود.
انتشار بیش از ۲۵ عنوان کتاب در جهاد دانشگاهی البرز
اسکندریان با اشاره به سایر فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی البرز گفت: در سال گذشته بیش از ۲۵ عنوان کتاب توسط انتشارات جهاد دانشگاهی البرز منتشر شد که با توجه به شرایط سال گذشته، آمار قابل توجهی محسوب میشود.
وی همچنین از برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی خبر داد و افزود: با وجود تعطیلی دانشگاهها و شرایط خاص سال گذشته، بخشی از این مسابقات به صورت مجازی و بخشی نیز به شکل حضوری برگزار شد و دو تیم برتر مسابقات از دانشگاه فرهنگیان بودند.
رئیس جهاد دانشگاهی البرز ادامه داد: اجرای استانی مسابقه سدید نیز برگزار شد و نماینده استان البرز توانست در سطح ملی رتبه سوم را کسب کند که این موفقیت از افتخارات جهاد دانشگاهی البرز محسوب میشود.
روایت دانشجویان از جنگ در «آیین ققنوس»
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی در شرایط جنگی سال گذشته گفت: تلاش کردیم در کنار حفظ ماهیت علمی مجموعه، به نیازهای فرهنگی و روانی جامعه نیز پاسخ دهیم.
اسکندریان افزود: در قالب رویداد «آیین ققنوس» از دانشجویان خواسته شد تجربه و برداشت خود از شرایط جنگی را در قالب آثار مکتوب بیان کنند که حدود یک هزار و ۷۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد و بر اساس این آثار، سه جلد کتاب منتشر شد.
وی ادامه داد: برای کودکان و نوجوانان نیز پویشی طراحی شد تا آنان بتوانند تجربه، احساس، ترس، اضطراب و هیجانات خود از شرایط جنگی را روی کاغذ بیاورند؛ چراکه بیتوجهی به این مسائل میتواند در آینده آسیبهای روانی و اجتماعی ایجاد کند.
آموزش ۴۰ هزار نفر در سال گذشته
رئیس جهاد دانشگاهی البرز با تشریح عملکرد حوزه آموزش گفت: مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی در حوزههای مختلف از جمله علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، هنر، معماری، علوم انسانی و کشاورزی فعال هستند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ هزار نفر در دورههای آموزشی جهاد دانشگاهی البرز شرکت کردند که از این تعداد ۳۶ هزار نفر در دورههای عمومی و حدود چهار هزار نفر در دورههای تخصصی حضور داشتند و در مجموع نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ دوره آموزشی برگزار شد.
اسکندریان با بیان اینکه حرکت به سمت آموزشهای مهارتمحور از برنامههای اصلی جهاد دانشگاهی است، گفت: هدف ما این است که فراگیر پس از پایان دوره آموزشی صرفاً با یک دانش نظری از مجموعه خارج نشود، بلکه مهارتی داشته باشد که بتواند از طریق آن وارد بازار کار شود.
وی بیان کرد: طراحی حداقل پنج مسیر شغلی در فرآیند آموزش از برنامههای سهساله جهاد دانشگاهی البرز است تا آموزشها از مرحله یادگیری مهارت تا آمادگی برای ورود به بازار کار امتداد پیدا کند.
راهاندازی فضای کار اشتراکی برای جوانان
رئیس جهاد دانشگاهی البرز از برنامهریزی برای ایجاد فضای کار اشتراکی خبر داد و گفت: تلاش داریم فضایی در اختیار جوانان مستعد و علاقهمند قرار دهیم تا بتوانند ایدههای خود را توسعه دهند و مسیر ورود به بازار کار را راحتتر طی کنند.
وی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی مرکز آموزش مجازی جهاد دانشگاهی البرز خبر داد و افزود: اقدامات اولیه این مرکز آغاز شده و امیدواریم در سالهای آینده خبر راهاندازی رسمی آن را اعلام کنیم.
آموزش رایگان سواد رسانهای به خبرنگاران
اسکندریان با اشاره به توافق جهاد دانشگاهی البرز با انجمن سواد رسانهای گفت: بر اساس این توافق، دوره تربیت مربی سواد رسانهای برگزار خواهد شد و نخستین دوره برای اصحاب رسانه به صورت رایگان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: هدف این است که خبرنگاران شرکتکننده پس از گذراندن آموزش و دریافت کد مدرسی، بتوانند در دورههای بعدی به عنوان مدرس سواد رسانهای فعالیت کنند.
پژوهش جهاد دانشگاهی برای حل مسئله آب
رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای پژوهشی این مجموعه اظهار کرد: در حوزه بحران آب، مسئلهشناسی انجام شد و صنایع مختلف آببر شناسایی و میزان بهرهوری آب در این صنایع بررسی شد.
وی افزود: در قالب طرح «ارزش اقتصادی آب در صنایع آببر»، الگویی برای سیاستگذار ارائه شده است تا بتوان متناسب با میزان مصرف و بهرهوری، ارزش اقتصادی آب در صنایع مختلف را تعیین کرد.
اسکندریان گفت: این طرح مورد توجه قرار گرفت و ارتباط خوبی با وزارت نیرو و بخشهای مختلف جهاد دانشگاهی در کشور شکل گرفت و در ادامه نیز در حال بررسی طراحی یک اپلیکیشن هستیم تا سیاستگذاران بتوانند از نتایج این پژوهش در فرآیند تصمیمگیری استفاده کنند.
اشتغال در کمپهای ماده ۱۶ چقدر در ترک اعتیاد مؤثر است؟
وی با اشاره به همکاری جهاد دانشگاهی البرز با ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در بررسی وضعیت مراکز ماده ۱۶ این پرسش مطرح شد که آیا اشتغال افراد در دوران نگهداری میتواند بر کاهش میل آنان به بازگشت به مصرف مواد مخدر تأثیر داشته باشد یا خیر.
رئیس جهاد دانشگاهی البرز ادامه داد: جهاد دانشگاهی به عنوان مسئولیت اجتماعی وارد این موضوع شد و اثرگذاری اشتغال در دوران نگهداری را مورد سنجش قرار داد.
اسکندریان گفت: نتایج اولیه نشان داد که اشتغال در دوران نگهداری حدود ۱۹ درصد بر کاهش میل به بازگشت اثر داشته است که البته جزئیات دقیقتر این موضوع باید در قالب پژوهش علمی بررسی و منتشر شود.
وی همچنین از اجرای مطالعاتی در زمینه تحریک امواج مغزی خبر داد و افزود: در این طرح بررسی شد که آیا تحریک امواج مغزی میتواند در بهبود شرایط افراد و بازگشت آنان به جامعه مؤثر باشد که نتایج اولیه، وضعیت بهتر افرادی را که این فرآیند را تجربه کردهاند نشان میدهد.
تمرکز سه گروه پژوهشی بر مسائل اجتماعی البرز
اسکندریان با اشاره به سه گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی البرز گفت: گروههای برنامهریزی شهری، آسیبشناسی اجتماعی و علوم شناختی برای سه سال آینده بر مسائل مشخصی در استان تمرکز خواهند کرد.
وی افزود: بافتهای ناکارآمد شهری، سکونتگاههای غیررسمی و مناطق حاشیهای از مهمترین مسائل شناساییشده هستند و گروه برنامهریزی شهری موضوع زیستپذیری این مناطق را دنبال میکند.
رئیس جهاد دانشگاهی البرز ادامه داد: گروه آسیبشناسی اجتماعی نیز بر تابآوری اجتماعی این مناطق تمرکز خواهد کرد و گروه علوم شناختی نیز موضوع بازشناختی و مداخلات مرتبط با این بافتها را مورد بررسی قرار میدهد.
وی گفت: مصمم هستیم با استفاده از ظرفیت این سه گروه، پژوهشکدهای با محوریت مسائل شهری راهاندازی کنیم که بتواند در سطح ملی نیز اثرگذار باشد.
رتبه نخست کشور در جمعآوری نمونه بانک خون بند ناف
اسکندریان با اشاره به فعالیتهای خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی البرز گفت: یکی از مهمترین این خدمات، بانک خون بند ناف است که با وجود فعالیتهای انجامشده برای معرفی این خدمت، همچنان نیازمند اطلاعرسانی بیشتری در جامعه است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ جهاد دانشگاهی البرز از تابستان به بعد رتبه نخست کشور را در میان نمایندگیها به دست آورد و حدود ۸۰۰ نمونه جمعآوری شد، اما با توجه به نرخ تولد در استان، این عدد همچنان پایین است.
رئیس جهاد دانشگاهی البرز بیان کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۳۵۰ نمونه جمعآوری شده و تاکنون مجموع نمونههای جمعآوریشده در استان البرز به حدود هشت هزار و ۵۰۰ نمونه رسیده است.
پرداخت ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی
وی با اشاره به فعالیت جهاد دانشگاهی در حوزه مشاغل خانگی گفت: تلاش کردیم زنجیره آموزش، صدور مجوز و تسهیل دریافت تسهیلات را تکمیل کنیم.
اسکندریان افزود: سهم جهاد دانشگاهی البرز از تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته ۳۸ میلیارد تومان بود که بر اساس سهم تعیینشده، حدود ۱۹۰ نفر باید برای دریافت تسهیلات معرفی میشدند، اما جهاد دانشگاهی ۲۲۶ نفر را به نظام بانکی معرفی کرد.
وی ادامه داد: در نهایت حدود ۱۳۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند و مجموع تسهیلات پرداختشده به این افراد حدود ۲۶ میلیارد تومان بود؛ بخشی از افراد نیز به دلیل محدودیت توان پرداخت شبکه بانکی نتوانستند تسهیلات دریافت کنند.
آغاز فعالیت «درمان در منزل» از مهرماه
رئیس جهاد دانشگاهی البرز در پایان از راهاندازی مرکز «درمان در منزل» خبر داد و گفت: با توجه به افزایش جمعیت سالمند و تمایل جامعه به دریافت بخشی از خدمات پزشکی در منزل، جهاد دانشگاهی البرز این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در این زمینه تفاهمنامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شده و تجربه این مجموعه در حوزه درمان در منزل به البرز منتقل خواهد شد و مجوزهای لازم نیز دریافت شده است.
اسکندریان خاطرنشان کرد: فعالیت رسمی مرکز «درمان در منزل» جهاد دانشگاهی استان البرز از مهرماه آغاز خواهد شد و تلاش میکنیم این خدمت را در قالب قراردادهای سازمانی و همچنین ارائه خدمات مستقیم به مردم توسعه دهیم.
نظر شما