راهکار انگلیسی ها برای مهار مسی/ برگ برنده آرژانتین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال انگلیس در حالی شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف آرژانتین میرود که به اعتقاد رسانههای انگلیسی، قهرمان دوره گذشته با وجود داشتن نقاط قوت فراوان، ضعفهایی دارد که شاگردان توماس توخل میتوانند از آنها استفاده کنند.
رسانه «سان» در این رابطه نوشت: آرژانتین تیمی است که شکستدادن آن آسان به نظر میرسد، اما در عمل کمتر تیمی توانسته مقابل این تیم به پیروزی برسد. شاگردان لیونل اسکالونی نقاط قوت مشخصی دارند که مهمترین آن حضور لیونل مسی کاپیتان ۳۹ ساله این تیم است.
با این حال، تیمهایی مانند سوئیس، کیپورد و مصر در طول مسابقات توانستهاند ضعفهایی از آرژانتین را نمایان کنند و اکنون وظیفه توماس توخل این است که از این نقاط ضعف به بهترین شکل استفاده کند؛ به شکلی که روحیه جنگندگی آرژانتینیها و حتی تصمیمات احتمالی داوری نتواند مانع رسیدن آنها به سومین قهرمانی متوالی در جام جهانی شود.
مهار مسی؛ بدون توقف کامل، اما با محدود کردن تأثیرگذاری
مسی در دیدار برابر سوئیس کمتر از همیشه در جریان بازی تأثیرگذار بود، اما همچنان توانست نقش مهمی ایفا کند و ارسال کرنر او باعث شد الکسیس مکآلیستر گل نخست آرژانتین را به ثمر برساند.
با این پاس گل، مسی علاوه بر رکورد گلزنی، رکورد بیشترین پاس گل در تاریخ جام جهانی را نیز به نام خود ثبت کرد. او همچنین چند فرصت مناسب برای افزایش تعداد گلهایش داشت و حتی با پای راست نیز شوتی زد که با فاصله کمی از کنار دروازه عبور کرد.
مسی در سیستم آرژانتین بیشتر به عنوان مهاجم عقبکشیده بازی میکند؛ ترکیبی که اغلب شبیه آرایش ۲- ۴- ۴ است. آمارها نشان میدهد او حدود ۶۰ درصد زمان بازی را در حال راه رفتن و نزدیک به ۲۰ درصد را بدون حرکت سپری میکند، اما در همان دقایقی که توپ به او میرسد، متوقف کردنش بسیار دشوار است.
راهکار اصلی برای انگلیس، قطع مسیرهای ارسال توپ به مسی و شلوغ کردن فضای مرکزی زمین است؛ جایی که این ستاره آرژانتینی علاقه زیادی به فعالیت دارد. سوئیس نیز در دیدار مقابل آرژانتین با حفظ فشردگی خطوط و بستن مسیرهای پاس به مسی و خولیان آلوارز، عملکرد موفقی داشت.
البته متوقف کردن مسی برای ۹۰ دقیقه تقریباً غیرممکن است، اما انگلیس میتواند اجازه ندهد او کنترل کامل مسابقه را در اختیار بگیرد و فرصتهایش را به حداقل برساند.
آرژانتین فقط مسی نیست
اسکالونی علاوه بر مسی، بازیکنان بزرگ دیگری نیز در اختیار دارد و همین موضوع باعث میشود آرژانتین در لحظات حساس همیشه خطرناک باشد.
اگر یک بازیکن نتواند عملکرد خوبی داشته باشد، بازیکن دیگری میتواند سرنوشت بازی را تغییر دهد. در دیدار مقابل سوئیس، این نقش را خولیان آلوارز بر عهده داشت که با یک گل تماشایی مقاومت حریف را شکست.
مهاجم اتلتیکومادرید بار دیگر جایگاه خود را در ترکیب اصلی به دست آورده؛ جایگاهی که در جام جهانی گذشته نیز برای آن تلاش کرده بود. در مقابل، لائوتارو مارتینز نیز با وجود نیمکتنشینی، توانست پس از ورود به زمین گل سوم را به ثمر برساند.
آلوارز نسبت به مارتینز تحرک بیشتری در فضاهای کناری دارد و آرژانتین از سرعت او برای نفوذ استفاده میکند. انگلیس باید در توپهای اول و دوم بسیار موفق باشد تا اجازه ندهد آلوارز یا مسی در یکسوم دفاعی این تیم صاحب فضا شوند.
نبرد فیزیکی در میانه میدان
اسکالونی در دیدارهای اخیر نقش هافبک دفاعی را به لئاندرو پاردس سپرده تا آلکسیس مکآلیستر و انزو فرناندز آزادی بیشتری برای حضور در حملات داشته باشند.
با این حال، این سه بازیکن به همراه رودریگو دیپائول مقابل سوئیس بهترین عملکرد خود را نداشتند. به جز پاردس که از نظر فیزیکی بازیکن قدرتمندی است، خط میانی آرژانتین در نبردهای فیزیکی چندان راحت نیست.
اگر هافبکهای باتجربه سوئیس مانند گرانیت ژاکا و رمو فرویلر توانستند در دوئلهای میانه میدان موفق باشند، انگلیس نیز با حضور دکلان رایس و الیوت اندرسون میتواند چنین فشاری را ایجاد کند؛ البته این موضوع نیازمند عملکرد هماهنگ تمام تیم است.
استفاده از سرعت در کنارهها
آرژانتین در زمان از دست دادن توپ، بهویژه در جناحین، آسیبپذیر است. اسکالونی نیز به مشکلات مدافعان کناری تیمش اشاره کرده است.
بازیکنانی مانند آنتونی گوردون و دیگر وینگرهای انگلیس میتوانند از این نقطه ضعف استفاده کنند. در دیدار سوئیس، دن ندوی بارها از جناحین برای آرژانتین دردسر ایجاد کرد و حتی پیش از گل تساوی، با یک حرکت رفتوبرگشتی ساده دفاع این تیم را شکست داد.
یکی دیگر از ضعفهای آرژانتین این است که پس از رسیدن به برتری، گاهی از شدت بازی کم میکند و اجازه میدهد حریف به مسابقه بازگردد.
این تیم در دیدار برابر سوئیس پس از گل نخست، کنترل بازی را از دست داد و نتوانست هشدارهای ناشی از اشتباهاتش در مالکیت توپ را جدی بگیرد. به نظر میرسد آرژانتین گاهی برای ارائه بهترین عملکرد خود به فشار و هیجان بازی نیاز دارد.
قدرت هواداران؛ برگ برنده آرژانتین
هر مسابقه آرژانتین در جام جهانی شبیه بازی خانگی برای این تیم است. هواداران این تیم همیشه با تعداد زیاد به ورزشگاهها میروند و علاوه بر آرژانتینیها، بسیاری از تماشاگران محلی و گردشگران نیز برای تماشای مسی و تجربه فضای این تیم همراه آنها میشوند.
قدرت حمایت هواداران آرژانتین را نمیتوان نادیده گرفت. این حمایت به بازیکنان انگیزه بیشتری میدهد تا در لحظات سخت، تمام توان خود را به کار بگیرند.
برای مردم آرژانتین، فوتبال راهی برای نشان دادن هویت خود به جهان است و همین موضوع اهمیت این مسابقه را برای آنها دوچندان میکند.
جدال تاریخی انگلیس و آرژانتین
دیدار انگلیس و آرژانتین با توجه به سابقه تاریخی دو تیم، میتواند یکی از داغترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ باشد. این بازی در شهر آتلانتا برگزار خواهد شد و انگلیس باید علاوه بر حفظ تمرکز، از نظر انرژی و جنگندگی نیز پاسخگوی حریف باشد.
شاگردان توخل باید مراقب باشند درگیر حاشیهها نشوند؛ چرا که اگر مانند برخی مسابقات گذشته کارت قرمز دریافت کنند، ممکن است سرنوشت بازی به ضرر آنها تغییر کند.
در نهایت، انگلیس برای رسیدن به فینال باید چهار اصل را رعایت کند: محدود کردن تأثیرگذاری مسی، پیروزی در نبردهای فیزیکی، استفاده از سرعت در جناحین و حفظ تمرکز در تمام دقایق مسابقه.
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