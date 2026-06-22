به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال اتریش و آرژانتین در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۶ و از گروه J شامگاه دوشنبه اول تیر و از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران با قضاوت امین عمر در ورزشگاه کانساس سیتی دالاس آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود آرژانتین خاتمه یافت.

شروع بازی و از دست دادن پنالتی توسط مسی

شاگردان لیونل اسکالونی بازی را هجومی آغاز کردند و در همان دقایق نخست با حمایت گسترده هواداران خود کنترل جریان مسابقه را در اختیار گرفتند. در دقیقه ۵، نفوذ لائوتارو مارتینز به محوطه جریمه اتریش با خطای مدافعان این تیم متوقف شد و پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی، داور نقطه پنالتی را نشان داد.

در حالی که نگاه هزاران تماشاگر حاضر در ورزشگاه و میلیون‌ها بیننده تلویزیونی به لیونل مسی دوخته شده بود، کاپیتان آرژانتین در دقیقه ۹ پشت توپ قرار گرفت اما ضربه آرام و زمینی او با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت تا فرصت طلایی تاریخ‌سازی از دست برود. این سومین پنالتی از دست رفته مسی در ادوار جام جهانی بود.

پس از این اتفاق، بازیکنان اتریش با روحیه بیشتری به بازی ادامه دادند و با پرس فشرده در میانه میدان اجازه ندادند آرژانتین به راحتی موقعیت‌سازی کند. مارسل زابیتزر و کنراد لایمر چند بار روی دروازه آلبی‌سلسته خطرساز شدند و حتی در دقایقی از نیمه نخست، تیم اروپایی نمایش بهتری نسبت به حریف پرستاره خود ارائه داد.

مسی اشتباه خود را جبران کرد

با این حال، ستاره بزرگ فوتبال جهان بار دیگر کیفیت خود را به نمایش گذاشت. در دقیقه ۳۸، مسی با آغاز یک حرکت ترکیبی از میانه میدان، خود را به محوطه جریمه رساند و روی ارسال زمینی هم‌تیمی‌اش با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه دروازه اتریش فرستاد تا ورزشگاه دالاس منفجر شود.

این گل هفدهمین گل لیونل مسی در تاریخ جام‌های جهانی بود؛ گلی که باعث شد فوق‌ستاره آرژانتینی از رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه عبور کند و به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را به نام خود ثبت کند.

مسی همچنین با این گل به سومین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در شش مسابقه متوالی این رقابت‌ها موفق به گلزنی می‌شود؛ رکوردی که پیش از این تنها در اختیار ژوست فونتن فرانسوی و ژایرزینیوی برزیلی قرار داشت.

شروع نیمه دوم

در آغاز نیمه دوم، بازیکنان اتریش با انگیزه بیشتری وارد زمین شدند و برخلاف دقایق پایانی نیمه نخست، فشار خود را روی دروازه آرژانتین افزایش دادند. شاگردان رالف رانگنیک از همان لحظات ابتدایی نیمه دوم با پرس شدید و دوندگی بالا تلاش کردند مدافعان آرژانتین را تحت فشار قرار دهند و راهی برای رسیدن به گل تساوی پیدا کنند.

در دقیقه ۴۷ مسابقه، اتریشی‌ها چند حمله متوالی را روی دروازه حریف ترتیب دادند و نشان دادند قصد ندارند به سادگی نتیجه را واگذار کنند. کارشناسان حاضر در شبکه بی‌بی‌سی نیز عملکرد تیم اروپایی در شروع نیمه دوم را متفاوت از نیمه نخست ارزیابی کردند و معتقد بودند رانگنیک در بین دو نیمه تغییرات تاکتیکی مؤثری در تیمش ایجاد کرده است.

در سوی مقابل، آرژانتین با اتکا به تجربه بازیکنان خود و در رأس آنها لیونل مسی تلاش می‌کند جریان بازی را کنترل کرده و از فضاهای ایجاد شده در پشت مدافعان اتریش برای رسیدن به گل‌های بعدی استفاده کند.

در دقیقه ۵۱ لیونل مسی روی یک ارسال به محوطه جریمه صاحب موقعیت شد اما در شرایطی که در موقعیت آفساید قرار داشت، نتوانست از فرصت ایجاد شده استفاده کند.

تلاش بیهوده اتریشی‌ها

فشار بازیکنان اتریش در ادامه نیز ادامه یافت و در دقیقه ۵۵ کنراد لایمر پشت محوطه جریمه آرژانتین صاحب توپ شد و پس از خطای کریستین رومرو یک ضربه ایستگاهی خطرناک برای تیمش به دست آورد. یک دقیقه بعد مارسل زابیتزر این ضربه را مستقیم به سمت دروازه شلیک کرد اما امیلیانو مارتینز با واکنشی مطمئن توپ را راهی کرنر کرد.

نگرانی اصلی آرژانتینی‌ها در این مقطع مسابقه مصدومیت کریستین رومرو بود. مدافع میانی آلبی‌سلسته که از ناحیه زانو احساس ناراحتی می‌کرد، در نهایت نتوانست به بازی ادامه دهد و در دقیقه ۵۸ جای خود را به نیکلاس اوتامندی داد.

با گذشت زمان از شدت حملات اتریش کاسته نشد و شاگردان رالف رانگنیک تلاش داشتند از جناحین به دروازه آرژانتین نزدیک شوند. در دقیقه ۶۵ لیونل اسکالونی برای افزایش تحرک تیمش دست به دو تعویض همزمان زد و خولیان آلوارز و نیکو گونسالس را به جای لائوتارو مارتینز و انزو فرناندز روانه میدان کرد.

در دقیقه ۶۸ بهترین فرصت اتریش در نیمه دوم رقم خورد. ارسال دقیق مارسل زابیتزر در دهانه دروازه به میشائل گرگوریتش رسید اما فاکوندو مدینا با دخالتی به موقع اجازه نداد مهاجم اتریش ضربه نهایی را به سمت دروازه بزند.

پس از وقفه‌ای کوتاه برای استراحت و نوشیدن آب در دقیقه ۷۰، بازی با همان روند ادامه یافت. اتریش برای افزایش توان هجومی خود در دقیقه ۶۹ سه تعویض انجام داد و مارکو آرناتوویچ، مارکو فریدل و الکساندر پراس به جای داوید آلابا، استفان پوش و پل وانر وارد زمین شدند.

آرژانتین که در نیمه دوم کمتر از نیمه نخست صاحب موقعیت شده بود، در دقیقه ۷۴ می‌توانست اختلاف را افزایش دهد. ارسال کرنر زیبای لیونل مسی با ضربه سر نیکو گونسالس همراه شد اما توپ با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت تا بهترین فرصت آلبی‌سلسته در نیمه دوم از دست برود.

در ادامه بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و هر دو تیم درگیر نبردهای فیزیکی شدند. در دقیقه ۷۷ درگیری لفظی و فیزیکی میان کنراد لایمر و فاکوندو مدینا باعث شد داور مسابقه هر دو بازیکن را با کارت زرد جریمه کند.

در دقیقه ۸۰ مارکو آرناتوویچ روی یک توپ ارسالی در محوطه جریمه صاحب موقعیت شد اما امیلیانو مارتینز با خروجی به موقع و شجاعانه توپ را در اختیار گرفت تا خطر از دروازه آرژانتین دور شود.

هواداران پرشمار آرژانتین در ورزشگاه دالاس در این دقایق با تشویق‌های مداوم خود فضای ویژه‌ای ایجاد کرده بودند و شاگردان لیونل اسکالونی نیز با حفظ مالکیت توپ تلاش می‌کردند ریتم مسابقه را کنترل کنند.

در دقیقه ۸۳ اتریش صاحب یک ضربه کرنر شد اما مدافعان آرژانتین این فرصت را دفع کردند. ارسال مجدد بازیکنان اتریش نیز با واکنش مطمئن امیلیانو مارتینز همراه شد تا تلاش‌های این تیم بی‌نتیجه بماند.

اسکالونی در دقیقه ۸۴ برای حفظ برتری تیمش دست به تغییراتی زد و رودریگو دی‌پائول و فاکوندو مدینا را از زمین خارج کرد تا لئاندرو پاردس و نیکلاس تاگلیافیکو وارد ترکیب شوند.

در سوی مقابل، رالف رانگنیک آخرین تعویض تهاجمی خود را در دقیقه ۸۶ انجام داد و کارنی چوکوومکا را به جای میشائل گرگوریتش به زمین فرستاد تا شاید بتواند قفل دفاع آرژانتین را باز کند.

در دقیقه ۸۸ آرژانتین بهترین فرصت خود برای زدن گل دوم را به دست آورد. لیساندرو مارتینز با یک پاس بلند و دقیق نیکو گونسالس را در موقعیت مناسب قرار داد اما این بازیکن در تصمیم‌گیری نهایی تعلل کرد و مدافعان اتریش فرصت را از او گرفتند.

لحظاتی بعد نیز روی یک حمله دیگر، توپ به انزو فرناندز رسید اما تکل به موقع کوین دانسو مانع از شکل‌گیری یک موقعیت خطرناک دیگر برای آلبی‌سلسته شد.

در دقیقه ۹۰ نیکلاس اوتامندی با کشیدن پیراهن مهاجم اتریش مرتکب خطا شد و یک ضربه ایستگاهی در موقعیتی مناسب نصیب حریف شد تا دقایق پایانی با هیجان بیشتری دنبال شود.

مسی اختلافش با اتریش را دو برابر کرد

در دقیقه ۹۵ مسابقه، لیونل مسی بار دیگر جادوی خود را به نمایش گذاشت. کاپیتان آلبی‌سلسته توپ را در سمت راست زمین دریافت کرد و پس از حرکت به عمق دفاع اتریش، با یک پاس دقیق خولیان آلوارز را در موقعیت گلزنی قرار داد. مهاجم آرژانتین در ضربه نخست نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده کند اما مسی که همچنان صحنه را دنبال می‌کرد، روی توپ برگشتی حاضر شد و با ضربه‌ای دقیق دروازه الکساندر شلاگر را برای دومین بار باز کرد.

این گل علاوه بر قطعی کردن پیروزی آرژانتین، یک رکورد تاریخی دیگر را نیز برای فوق‌ستاره فوتبال جهان به همراه داشت. مسی با ثبت هجدهمین گل خود در تاریخ جام‌های جهانی، فاصله‌اش را با میروسلاو کلوزه و سایر مدعیان جدول گلزنان افزایش داد و جایگاه خود را به عنوان بهترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها مستحکم‌تر کرد.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود آرژانتین به پایان رسید تا آلبی‌سلسته صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های اردن و الجزایر صبح فردا سه‌شنبه ۲ تیر و از ساعت ۰۶:۳۰ به مصاف هم می‌روند.