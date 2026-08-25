خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سیستان و بلوچستان سال‌هاست به‌عنوان یکی از جلوه‌های برجسته همزیستی اقوام و مذاهب در ایران شناخته می‌شود؛ سرزمینی که مردم شیعه و سنی آن با وجود تفاوت‌های مذهبی، در کنار یکدیگر بر محور مشترکات دینی، ملی و فرهنگی زندگی کرده‌اند.

وحدت در سیستان و بلوچستان، حاصل پیوندهای عمیق اجتماعی و فرهنگی و تجربه‌ای ریشه‌دار در میان مردم است که در مقاطع مختلف، نقش خود را در حفظ آرامش، امنیت و انسجام منطقه نشان داده است.

هفته وحدت فرصتی برای بازخوانی این سرمایه اجتماعی و توجه دوباره به اهمیت حفظ آن در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن است.

امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت وحدت و همگرایی میان مردم سیستان و بلوچستان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد اجتماعی، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و تحکیم امنیت پایدار در استان باشد؛ مسیری که تحقق آن، نیازمند تداوم همراهی، گفت‌وگو و مشارکت همه گروه‌ها و اقشار جامعه است.

تفاوت مذهبی، مانعی برای حفظ انسجام اجتماعی و وحدت نیست

مولوی عبدالوهاب حسین‌بر، معتمد شهرستان سراوان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه وحدت، اصل و اساس دین مبین اسلام است، اظهار کرد: خداوند متعال در کلام پاک می‌فرمایند؛ «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و این آیه شریفه، اهمیت اتحاد و پرهیز از تفرقه را برای مسلمانان روشن می‌کند.

وی افزود: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حاکمان و مسئولان آن منادی وحدت هستند و باید در کنار تأکید بر این موضوع، وحدت عملی را نیز مدنظر قرار دهیم؛ گاهی از اتحاد، وحدت و همبستگی سخن می‌گوییم، اما در عمل شاهد تحقق واقعی آن نیستیم؛ بنابراین لازم است بزرگان، معتمدان و علمای شیعه و سنی، زمانی که مدعی وحدت هستند، اتحاد عملی را در رفتار و گفتار خود مورد توجه قرار دهند.

مولوی حسین بر ادامه داد: چه شیعه و چه سنی، اگر بر طبل تفرقه بکوبد، در نهایت زیان آن متوجه همه مسلمانان خواهد شد؛ امروز مسلمانان در موقعیتی قرار دارند که شیعه و سنی باید در برابر دشمنی که قرآن عظیم‌الشأن او را دشمن اسلام معرفی کرده است، یکپارچه و متحد باشند.

وی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا تصریح کرد: اسرائیل جنایتکار و آمریکا خونخوار زمانی که فرزندان و کودکان ما را در اقصی نقاط دنیا به قتل می‌رسانند، نه به سنی رحم می‌کنند و نه به شیعه؛ از این رو باید بدانیم که بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم؛ وحدتی که تنها در شعار خلاصه نشود و در عمل نیز تحقق پیدا کند.

معتمد شهرستان سراوان گفت: مسلمانان در هر زمان و هر مکان باید این ضرورت را مدنظر داشته باشند. در سیستان و بلوچستان نیز شیعه و سنی سال‌های طولانی در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و باید این همزیستی، همراهی و برادری را ادامه دهند. مردم این منطقه نشان داده‌اند که تفاوت‌های مذهبی نمی‌تواند مانعی برای وحدت، زندگی مشترک و حفظ انسجام اجتماعی باشد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه مایه عزت و افتخار ماست، تنها اسلحه و مهمات نیست، بلکه وحدت است؛ چه شیعه باشیم و چه سنی. اگر کسی سخن از تفرقه بگوید و برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان تلاش کند، باید بدانیم که نتیجه آن چیزی جز تضعیف جامعه اسلامی نخواهد بود.

مولوی حسین‌بر در پایان با اشاره به سخن رهبر شهید گفت: به تعبیر رهبر شهید ما، شیعه و سنی آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی، در حقیقت در مسیر دشمنان اسلام حرکت می‌کنند؛ بنابراین باید با هوشیاری، اتحاد و همبستگی، از تفرقه جلوگیری کنیم و وحدت را به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه اسلامی حفظ کنیم؛ هفته وحدت نیز فرصتی برای تأکید بر همین برادری، همدلی و انسجام است و باید از آن برای تقویت پیوند میان مسلمانان بهره گرفت.

وی تأکید کرد: بیش از گذشته باید قدر این سرمایه را بدانیم و اجازه ندهیم اختلافات، دشمنی‌ها و توطئه‌ها میان مسلمانان فاصله ایجاد کند و مسیر پیشرفت جامعه را مختل سازد.

وحدت؛ پیوند میان مردم را مستحکم تر می‌کند

مولوی عبدالستار حسین‌زهی، امام جمعه اهل سنت خاش، در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی(ص)، اظهار کرد: دین مقدس اسلام، دین صلح، مصالحه و زندگی مسالمت‌آمیز است و در این دین، تنش، خشونت، نامهربانی و ناعدالتی محکوم شده است.

وی افزود: اسلام، دین مهربانی و دلسوزی است و بر اساس آموزه‌های آن، مؤمنان با یکدیگر برادر و برابر هستند؛ پیامبر اکرم(ص) نیز با ایجاد پیمان برادری میان مهاجرین و انصار در مدینه منوره به ما آموخت که مسلمانان باید در کنار یکدیگر متحد و یکپارچه باشند.

مولوی حسین‌زهی ادامه داد: دین اسلام همواره بر وحدت و یکپارچگی تأکید دارد؛ به همین دلیل، پیامبر بزرگوار اسلام(ص) در مدینه منوره با ایجاد عهد اخوت میان مهاجرین و انصار و همچنین ایجاد پیوند میان طوایف آن زمان، الگویی از وحدت، همبستگی و یکپارچگی را به امت اسلامی نشان دادند تا مسلمانان با تأثیرپذیری از سنت پیامبر اسلام(ص)، در همه زمینه‌ها وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام تصریح کرد: امروز لازم است در برابر توطئه‌هایی که از سوی دشمنان اسلام علیه امت اسلامی و دین مقدس اسلام صورت می‌گیرد، هوشیار باشیم؛ به‌ویژه در برابر هجمه‌هایی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی و کشورهای اسلامی انجام می‌شود.

امام جمعه اهل سنت خاش گفت: باید از هرگونه سخنی که موجب تفرقه، تشتت آرا میان امت اسلامی یا ایجاد تنش میان مردم می‌شود، پرهیز کنیم؛ توصیه من به همه مردم این است که با وحدت و یکپارچگی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و از همه تنش‌ها و اختلافات دوری کنند تا بتوانیم در مقابل توطئه‌های دشمنان خارجی ایستادگی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما به لطف خداوند کشوری قدرتمند است و ضرورت دارد مردم کشور، با وجود مذاهب و ملت‌های مختلف، در کنار یکدیگر باشند و نسبت به هم دلسوزی کنند و اجازه ندهند افرادی در میان مردم اختلاف ایجاد کنند.

مولوی حسین‌زهی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تقویت وحدت و همبستگی، پیوندهای میان مردم مستحکم‌تر می شود و جامعه اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان با قدرت و انسجام بیشتری ایستادگی کند.

حضرت مهدی (عج)؛ محور وحدت‌ و عامل پیوند عمیق‌تر امت اسلامی

عبدالنبی کرد، سرطائفه کرد تمین در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته وحدت گفت: هفته وحدت، یادآور میراث گران‌قدر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و تجلی‌گاه پیوند ناگسستنی آحاد ملت ایران است؛ عشق و ارادت به ساحت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص)، نخ تسبیحی است که دل‌های مسلمانان را فارغ از هر مذهب و مسلکی به یکدیگر پیوند می‌زند.

وی ادامه داد: تجربه تاریخی دهه‌های اخیر به وضوح نشان داده است که «وحدت و انسجام»، تنها سلاح کارآمد در برابر نقشه‌های شوم استکبار جهانی است؛ به لطف الهی، همین روحیه همبستگی و همدلی بود که سد محکمی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان در منطقه خلیج فارس ایجاد کرد و موجب شکست و عقب‌نشینی ذلیلانه آنان شد؛ جامعه عشایری که همواره مرزبانان غیور این مرز و بوم بوده‌ایم؛ بار دیگر تجدید میثاق می‌کنیم که در مسیر آرمان‌های بلند رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم و برای دفاع از حریم امنیت ملی و پاسداری از خون شهیدان، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

کرد اظهار کرد: یکی از کلیدی‌ترین اشتراکات وحدت آفرین میان فرق اسلامی، اعتقاد راسخ و جهان‌شمول به ظهور حضرت حجت (عج) است؛ بررسی منابع معتبر روایی نزد شیعه و اهل سنت، گواه صادقی است بر اینکه انتظار برای منجی بشریت، نه یک موضوع مذهبی صرف، بلکه یک حقیقت مشترک است.

وی بیان کرد: حضرت مهدی (عج) به عنوان کانون امید پیروان مذاهب اسلامی، محور وحدت‌ و عامل پیوند عمیق‌تر امت اسلامی در عصر حاضر است.

سرطائفه کرد در پایان خاطرنشان کرد: هفته وحدت تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه نمادی از هوشمندی ملت در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه است؛ شایسته است در این ایام، با تکیه بر مشترکات بنیادین، به‌ویژه آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام(ص)، بسترهای همدلی و مودت را میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی بیش از پیش تقویت کنیم.

وی افزود: رمز پیروزی ما در سایه این وحدت راهبردی نهفته است و تنها با تمسک به این حبل‌المتین است که می‌توانیم مسیر بالندگی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را با صلابت هرچه تمام‌تر حفظ کنیم.