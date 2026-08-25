https://mehrnews.com/x3cTjd ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶ کد مطلب 6927581 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶ همایش «آقای ایرانشهر» در سرزمین خورشید ولایت برگزار شد ایرانشهر- همایش آقای ایرانشهر همزمان با هفته وحدت با حضور علمای شیعه و اهل سنت در شهرستان ایرانشهر برگزار شد. دریافت 28 MB کد مطلب 6927581 کپی شد مطالب مرتبط هلاکت ۲ سارق مسلح در عملیات غافلگیرانه پلیس نیکشهر مراسم چهلم شهدای تیپ ۳۸۸ ارتش در ایرانشهر برگزار شد شیعه و سنی در انجام اعتقادات خود آزاد اما در برابر دشمن باید متحد بود ۱۷۶ شب مقاومت در خیابانهای ایرانشهر برچسبها ایرانشهر هفته وحدت وحدت شیعه و سنی
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