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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

همایش «آقای ایرانشهر» در سرزمین خورشید ولایت برگزار شد

همایش «آقای ایرانشهر» در سرزمین خورشید ولایت برگزار شد

ایرانشهر- همایش آقای ایرانشهر همزمان با هفته وحدت با حضور علمای شیعه و اهل سنت در شهرستان ایرانشهر برگزار شد.

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کد مطلب 6927581

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