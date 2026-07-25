سجاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن همایش باشکوه پیادهروی اربعین حسینی (ع) در خصوص تمهیدات فعالان رسانهای استان چهارمحال و بختیاری برای پوشش این حرکت عظیم معنوی در کنار جهاد ملت مبعوث در سنگر خیابان، اظهار کرد: مجموعه فعالان رسانهای استان در کنار هر دو حرکت فرهنگی و معنوی هستند.
مسئول مرکز رسانه انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امسال نیز همچون سالهای گذشته برنامهریزی لازم برای اعزام تیمهای توانمند جهت روایت جریان تمدنی اربعین انجام گرفته است، ادامه داد: امسال مطالبه بهحق ملت مبعوث برای خونخواهی امام شهیدمان محور پیادهروی اربعین حسینی (ع) خواهد بود که فعالان رسانهای نیز تلاش خواهند کرد که این حرکت زیبای خونخواهان حسینیِ امام خامنهای به تصویر کشیده شود.
محمدی بیان کرد: امسال فعالان رسانهای همانطور که بازتاب حرکت عظیم اربعین را در رأس کار قرار دادند، سنگر خیابان را نیز از نظر دور نگه نمیدارند و برنامهریزی لازم برای پوشش کامل و ثبت و به تصویر کشیدن این حرکت بیوقفه قریب به ۱۵۰ روزه ملت ایران انجام گرفته است.
مسئول روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه فضاسازی و تبلیغات جریان تمدنی اربعین و تلفیق آن با جریان خونخواهی امام شهید و شهدای جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: طرحهای تلفیقی از این دو کلیدواژه مهم تهیه شده و به مرور در فضای رسانهای استان اکران خواهد شد.
محمدی با تأکید بر اینکه خونخواهی حرف امروز و فردای همه ماست و لحظهای از این فکر دست نخواهیم کشید، یادآور شد: کلانپروژه امروز ملت ایران، خونخواهی و انتقام رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان است و هر حرکت فرهنگی و اجتماعی و مذهبی در کشور، با محوریت این کلیدواژه خواهد بود.
کلانپروژه ملت ایران، خونخواهی رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان است
مسئول مرکز رسانه انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه پیادهروی اربعین یک حرکت تمدنی عظیم است، توضیح داد: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیرشان از مردم عراق برای پذیرایی و میزبانی از حرکت تمدنی اربعین قدردانی کردند.
محمدی با اشاره به حضور بالغ بر ۲۵ میلیون از عاشقان و ارادتمندان حسینی (ع) در این حرکت عظیم معنوی، توضیح داد: بخش بزرگی از این جمعیت را ایرانیان تشکیل میدهند که امسال نیز ملت مبعوث ایران به ابن دریای بیکران از عاشقان مکتب حسینی ملحق خواهند شد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری ناظر بر حفظ میدان و خالی نگذاشتن سنگر خیابان، گفت: لذا انتظار میرود که همه زائران حسینی سفر خود را تا میتوانند مختصر و مفید کرده و به فریضه خیابان هم دقت نظر لازم را داشته باشند.
محمدی با یادآوری اینکه امسال زائران اربعین حامل پرچمهای خونخواهی آقای شهید ایران خواهند بود، افزود: ملت مبعوث ایران مطالبه خونخواهی را تا تحقق خواستهشان ترک نمیکنند و این خواسته را در اجتماعات مردمی شبانه در خیابانها و میدانها هم فریاد میزنند.
مسئول روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: امروز دشمن مستأصل و زبون به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در خیابان برای تکرار پروژه ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ است لذا باید هوشیار باشیم و اجازه تکرار این کودتا را ندهیم.
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