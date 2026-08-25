به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر با تصویرگری عبدالله حاجیوند دریچهای از خیال را به روی بچههای ١٢ سال به بالا یا گروه سنی نونگاه گشوده است تا مترسک را اینبار از نگاه ماه و خورشید، پرندگان، باد رهگذر و خود مترسک در ذهنشان بازنمایی کنند.
مترسک، یا هراسه و لولوی سرخرمن سازه انساننمایی است که علاوه بر کاربرد اصلیش در ترساندن پرندگان در کشتزارها، همواره در عرصه هنر و ادبیات فرهنگهای مختلف دستمایه خلق آثاری ماندگار شده است.
این سازه خیالانگیز، در آثار شاعران و داستاننویسان عرصه هنر و ادبیات کودک و نوجوان نیز بسیار مورد توجه بوده است.
در این میان یکی از جذابیتهای کتاب «دل کوچک مترسک» گفتوگوهایی است که بین او و دیگر پدیدهها و موجودات شکل میگیرد تا خیال مخاطبان را در واژه واژه شعرها به پرواز درآورد.
در بخشی از این اثر آمده است: «ماه مهربان! / پای من/ گیر کرده است/ توی مشت محکم زمین/ من مترسکم، فقط همین!»
این کتاب در ٢٨ صفحه و شمارگان ٢هزار نسخه از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر با قیمت 220 هزار تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
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