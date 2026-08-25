مجموعه شعر «آوای انتظار و مهرورزی» منتشر شد

به گزاش خبرنگار مهر، محمدکاظم شهرام، شاعر و پژوهشگر ادبی متخلص به «آینا بابا»، در تازه‌ترین سروده‌های خود با عنوان «آوای انتظار و مهرورزی»، مفاهیمی همچون انتظار، دلدادگی، عشق، مهرورزی و پیوند انسانی را در قالب رباعی‌هایی عاطفی و عرفانی به تصویر کشیده است.

در بخش نخست این سروده‌ها، شاعر با زبانی سرشار از ارادت، به انتظار و تمنای دیدار حضرت ولی‌عصر(عج) پرداخته و حضور و عنایت آن حضرت را مایه کمال و آرامش وجود دانسته است. در ادامه نیز مضامین عشق، زندگی و مهرورزی در سروده‌های او نمود پیدا می‌کند.

این شاعر پیش از این دو مجموعه شعر با عناوین «هم‌آواز باران» شامل رباعیات و دوبیتی‌ها و «منظومه عشق» شامل غزلیات و رباعیات را توسط انتشارات امینان منتشر کرده است.

رباعیات جدید محمدکاظم شهرام با عنوان «آوای انتظار و مهرورزی» به شرح زیر است:

بی‌تو تکمیل نمی‌گردد وجود

با تو فارغ می‌شوم از هر قیود

گوشه چشمی ز تو کافیست تا

جان و تن را وقف تو دارم به جود

***

دیریست به جان و تن صفا می‌بینم

مهری‌ست به دل که جان‌فزا می‌بینم

تا باطن خویش را نظر اندازم

در بحر وجود خود تو را می‌بینم

***

رو فراتر از حیاتت بی‌هراس

بال افشان ذهن خود را بی‌قیاس

چون کنی یک‌بار تنها زندگی

کار دلخواه خودت را کن خلاص

***

خوبرویی همگن من در جهان

خوبی عالم به تو بینم عیان

خط سبز و سرو ناز و خوش‌کمر

کان زیبایی و خارج از بیان

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