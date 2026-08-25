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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۷

مجموعه شعر «آوای انتظار و مهرورزی» منتشر شد

مجموعه شعر «آوای انتظار و مهرورزی» منتشر شد

محمدکاظم شهرام، شاعر و پژوهشگر ادبی با انتشار مجموعه جدید خود، پیوند میان عشق مهدوی و ارزش‌های انسانی را در قالب سروده‌هایی عاطفی و عرفانی روایت می‌کند.

به گزاش خبرنگار مهر، محمدکاظم شهرام، شاعر و پژوهشگر ادبی متخلص به «آینا بابا»، در تازه‌ترین سروده‌های خود با عنوان «آوای انتظار و مهرورزی»، مفاهیمی همچون انتظار، دلدادگی، عشق، مهرورزی و پیوند انسانی را در قالب رباعی‌هایی عاطفی و عرفانی به تصویر کشیده است.

در بخش نخست این سروده‌ها، شاعر با زبانی سرشار از ارادت، به انتظار و تمنای دیدار حضرت ولی‌عصر(عج) پرداخته و حضور و عنایت آن حضرت را مایه کمال و آرامش وجود دانسته است. در ادامه نیز مضامین عشق، زندگی و مهرورزی در سروده‌های او نمود پیدا می‌کند.

این شاعر پیش از این دو مجموعه شعر با عناوین «هم‌آواز باران» شامل رباعیات و دوبیتی‌ها و «منظومه عشق» شامل غزلیات و رباعیات را توسط انتشارات امینان منتشر کرده است.

رباعیات جدید محمدکاظم شهرام با عنوان «آوای انتظار و مهرورزی» به شرح زیر است:

بی‌تو تکمیل نمی‌گردد وجود
با تو فارغ می‌شوم از هر قیود
گوشه چشمی ز تو کافیست تا
جان و تن را وقف تو دارم به جود
***
دیریست به جان و تن صفا می‌بینم
مهری‌ست به دل که جان‌فزا می‌بینم
تا باطن خویش را نظر اندازم
در بحر وجود خود تو را می‌بینم
***
رو فراتر از حیاتت بی‌هراس
بال افشان ذهن خود را بی‌قیاس
چون کنی یک‌بار تنها زندگی
کار دلخواه خودت را کن خلاص
***
خوبرویی همگن من در جهان
خوبی عالم به تو بینم عیان
خط سبز و سرو ناز و خوش‌کمر
کان زیبایی و خارج از بیان
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کد مطلب 6926228
زهرا اسكندری

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