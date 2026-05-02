به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزشی، عباس ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی در دیدار با احمد دنیامالی ضمن تقدیر از حمایتهای وزیر ورزش و جوانان در جهت توسعه رشته‌های تحت پوشش، گزارشی از فعالیت این فدراسیون در سال ۱۴۰۴ ارائه و بر پشتیبانی دستگاه ورزش کشور از این فدراسیون تاکید کرد.

در این نشست برگزاری ۶۱ مسابقه کشوری و سراسری در رشته‌های مختلف اعم از رقابتهای قهرمانی کشور، مسابقات آزاد و لیگهای مختلف در دو بخش آقایان و بانوان بررسی شد که این کمیت در کنار کیفیت فنی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی نگاه ویژه به مقوله آموزش را برای توسعه زیر ساختهای رشته های تحت پوشش بسیار با اهمیت خواند و تصریح کرد: برگزاری ۱۳۲ دوره مربیگری و ۱۲۳ دوره داوری حکایت از توجه خاص فدراسیون به آموزش دارد که با تربیت مربیان و داوران باید انجمن ها در مسیر توسعه و بالندگی قرار بگیرند.

توسعه ورزشهای هوایی و اهمیت این انجمن یکی دیگر از موارد مطروحه در این جلسه بود که ناطق نوری گفت: چند رشته تحت پوشش این انجمن مثل هواپیمایی، بانجی جامپینگ و سقوط آزاد (بعد از ۲۵ سال) را راه اندازی کردیم و در مجموعه دیدگاه ویژه‌ای به این انجمن پرمخاطب و خاص داریم.

وی افزود: گسترش رشته‌های جدید و تازه وارد نظیر رشته المپیکی لاکراس، نت بال، پدبال و تکبال هم از دیگر اهم برنامه های این فدراسیون است.

ناطق نوری همچنین از برگزاری ۱۷ مرحله اردوی آماده سازی برای تیم‌های ملی آقایان و ۱۶ مرحله اردو برای بانوان خبر داد که ماحصل آن ۱۲ اعزام برون مرزی برای رشته های مختلف و میزبانی مسابقات بیس بال غرب آسیا در استان البرز بود که منجر به کسب ۵ مدال رنگارنگ شد.

وی در خصوص نقش مهم دیپلماسی ورزشی در فدراسیون انجمن های ورزشی عنوان کرد: انتخاب «علیرضا مهر صادقی» به عنوان رییس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا نقطه عطف تعاملات بین المللی در سال گذشته بود که به ثبت رسید.

در این نشست همچنین گزارشی از نحوه آماده سازی تیم ملی موج سواری برای شرکت در بازیهای آسیایی ناگویا ارائه شد و شرایط دو نماینده کشورمان مورد بررسی قرار گرفت.

تاکید بر همکاری و تعامل با فدراسیون های دانش آموزی، دانشجویی و کارگری با هدف توسعه رشته‌هایی که ماهیت همگانی دارند مثل دارت، طناب کشی و داژبال از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.