به گزارش خبرنگار مهر، سید ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رؤسای دادگستری استان زنجان، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و همچنین تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: هفته وحدت یادآور ضرورت همدلی و برادری اسلامی و تأکید بر این است که همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از حاشیه‌سازی پرهیز کرده و در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

وی افزود: امیدواریم با همدلی و همراهی بتوانیم کشور را در شرایط سختی که در آن قرار دارد از تهدیدات عبور دهیم و با استفاده از ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری، مسیر خدمت‌رسانی را با قوت ادامه دهیم.

استاندار زنجان با اشاره به ویژگی نظام جمهوری اسلامی ایران در انتقال مسئولیت‌ها، ادامه داد: آنچه این نظام را از سایر نظام‌های دموکراسی و مبتنی بر رأی متمایز می‌کند، این است که مسئولیت در جمهوری اسلامی مانند مشعلی در مسابقه دو است که پس از سپری شدن یک دوره، برای ادامه مسیر به فرد دیگری سپرده می‌شود.

صادقی با بیان اینکه آنچه در حافظه تاریخی کارکنان و مردم یک استان از یک مدیر باقی می‌ماند، ویژگی‌های شخصیتی و عملکردی اوست، گفت: دستگاه قضایی یکی از ارکان بنیادین تحقق عدالت، تضمین اجرای قانون، صیانت از حقوق مردم، حفاظت از بیت‌المال و تأمین امنیت پایدار در جامعه است.

وی افزود: بر همین اساس شورای تأمین استان تشکیل شده و در دوره مسئولیت بنده نیز جلسات این شورا به صورت منظم برگزار شد و مهم‌ترین چالش‌های استان در حوزه‌های امنیت عمومی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد بحث، بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

تقدیر از رویکرد مدیریتی فرجی‌برحق

استاندار زنجان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی حجت‌الاسلام فرجی‌برحق، رئیس پیشین دادگستری استان، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته ایشان اخلاص است و به‌شدت از کارهای نمایشی و کلیشه‌ای پرهیز دارند.

صادقی ادامه داد: ایشان در جلسات مختلف برای اثبات خود از اقداماتی که در دوره مدیریتش انجام شده بود سخن نگفت و این ویژگی، ارزشمند و شایسته قدردانی است.

وی با بیان اینکه عملکرد یک دوره مدیریتی حاصل کار تیمی است، گفت: مدیریت در راهبری این روند بسیار تأثیرگذار است و در دوره مدیریت حجت‌الاسلام فرجی‌برحق اقدامات مهمی در دستگاه قضایی استان انجام شد که بخشی از آن حاصل تلاش مجموعه قضات، دادستان‌ها و کارکنان دستگاه قضایی بوده است.

استاندار زنجان کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره عنوان کرد و افزود: این موضوع موفقیتی ویژه برای دستگاه قضایی استان محسوب می‌شود و از دادستان‌ها، قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان برای تحقق این دستاورد قدردانی می‌کنم.

توسعه فناوری قضایی و گسترش خدمات غیرحضوری

صادقی توسعه فناوری قضایی در دادگستری استان را از دیگر اقدامات مهم این دوره برشمرد و گفت: توسعه فناوری موجب جهش قابل توجه خدمات غیرحضوری دستگاه قضایی به مردم استان شد و دادرسی الکترونیک نیز توسعه پیدا کرد.

وی افزود: بهره‌گیری از سامانه دستیار هوشمند قضایی و سامانه اجرای هوشمند نیز نقش مؤثری در ارتقای خدمات و تسهیل فرآیندهای قضایی داشته است.

استاندار زنجان افزایش ثبت‌نام در سامانه ثنا و همچنین پالایش و ساماندهی بایگانی راکد دادگستری را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: در حوزه ساماندهی بایگانی راکد، جایگاه استان زنجان از رتبه ۲۲ در سال ۱۴۰۳ به رتبه ۹ در سال ۱۴۰۴ ارتقا یافت.

صادقی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه، بیت‌المال، منابع طبیعی و اراضی ملی، اظهار کرد: در حوزه پیشگیری نیز اقدامات قابل توجهی انجام شد و شاهد اقدامات مؤثر و ارزشمندی در این بخش بودیم.

وی تأسیس مجتمع حمایتی قضایی «شوق زندگی» با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی را یکی از اقدامات مهم این دوره دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز نگهداری و ساماندهی متکدیان و همچنین ساماندهی پارکینگ‌ها و وسایل نقلیه توقیفی که در گذشته پس از مدتی دچار آسیب و خسارت می‌شدند، از دیگر اقدامات قابل تقدیر است.

استاندار زنجان در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به تداوم تعامل سازنده میان دستگاه قضایی، دولت، مجلس و سایر بخش‌های مدیریتی استان، گفت: امیدواریم با خدمات صادقانه و تلاش مجموعه دستگاه قضایی و تعامل سازنده همه بخش‌های مدیریتی استان، بتوانیم زمینه تحقق مطالبات مردم را فراهم کنیم.

صادقی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم آنچه را که شایسته نام این خطه از میهن اسلامی، یعنی استان شور و شعور حسینی و عدالت است، محقق کنیم و در نهایت به خواسته مردم استان در زمینه عدالت دست یابیم.